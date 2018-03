El aborto y el matrimonio igualitario serán temas a discutir por la ANC

Marzo 24 de 2018.- La interrupción voluntaria del embarazo y el matrimonio igualitario serán temas que discutirá el Capítulo Mujer de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).



Así lo indicó la constituyente Ana Sánchez durante el programa Punto de Encuentro transmitido este jueves 22 de marzo por Venezolana de Televisión.



"Estamos en un momento donde tenemos que trascender porque tenemos que dar espacios en la diversidad sexual. Tenemos que estar abiertos a estos temas. Y nosotros lo estamos plasmando en el Capítulo Mujer para ser presentados próximamente ante la plenaria de la ANC", expresó Sánchez.



Por su parte, la constituyente Emma Ortega explicó que las mujeres deben tener soberanía sobres sus cuerpos y más cuando existe un hecho de violación o malformación congénita.



"Hay que abrir el razonamiento y entender que la mujer tiene derecho de decidir sobre su cuerpo y es responsable del hecho de gestar, porque no es una obligación es una opción", agregó.



Ley de Promoción y Protección del Parto y Nacimiento Humanizado



Sánchez, aseveró que con la Ley de Promoción y Protección del Parto y Nacimiento Humanizado, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el pasado 21 de marzo, se reducirán los índices de mortalidad infantil en el país.



Además, que se dejará de ver la atención al parto como una forma de mercantilismo, al inducir el nacimiento de un niño por cesárea, dándole el derecho a la mujer de elegir el tipo de parto que desea tener al momento del alumbramiento.



Agregó que con dicha ley no solo se protegerá a la mujer y al infante, sino para la familia en general.



"Con esta ley no estamos abarcando solo la protección del niño y la madre, sino del padre también para proteger sus derechos", dijo Sánchez.