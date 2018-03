Alicia Machado: "El hijo de Hugo Chávez me acosaba"

Marzo 24 de 2018.- Una gran polemica está viviendo esta semana la organización Miss Venezuela al darse a conocer que existe una red de prostitución dentro del certamen de belleza.



Ante esto, la actriz venezolana, radicada en Estados Unidos, Alicia Machado, quien ganara la corona de Miss Universo en 1996, se pronunció en contra del hijo de Hugo Chávez, al señalar que la acosaba constantemente.



Durante una entrevista al programa "Un Nuevo Día" de Telemundo, reveló que los acosos de Hugo Rafael Chávez hijo, así como otras circunstancias, fueron las que la obligaron a dejar su país natal en el año 2000.



"Hay algo que nunca he comentado, pero una de las razones por las que yo abandono el país en el año 2000, vendí todo lo que tenía y me fui, fue porque yo tenía constantemente al hijo del ‘innombrable’ acosándome, llamándome, invitándome", contó Machado.



Concursantes "patrocinadas"



Alicia, que en aquel entonces tenía 19 años, nunca había pasado por una situación similar y se manifestó sorprendida de que ahora se dé a conocer la corrupción que hay dentro de la organización de Miss Venezuela; aunque reconoce que algunas concursantes estaban "patrocinadas" por empresarios y autoridades chavistas.



"Durante mi año como reina no vi al gobierno metido en el Miss Venezuela (...) Conocías al presidente (del país), hacías labores sociales y nada más", afirmó Alicia.



Al romper en llanto, Machado se manifestó triste y decepcionada de la situación que vive su País y la organización de Miss Venezuela.



"Me siento muy triste porque soy una venezolana que lleva muchos años fuera del país y me duele mucho ver cómo, quizá nuestra última gran gloria esta escuela de mujeres, se vea contaminada de este cáncer revolucionario que tiene Venezuela. Me da mucha tristeza porque en mi caso ha sido una organización que me formó como mujer. Mi experiencia fue distinta y lamento mucho saber que hay amigos míos de por medio y todo esto me da mucha tristeza".



Pese a todo, la modelo aclaró que le gustaría llevar una buena relación con Osmel Sousa, conocido como el "Zar de la Belleza" quien es ex presidente de Miss Venezuela.



El pasado 2017, María Iris Varela, quien es una de las funcionarias más radicales del movimiento Chavista, volvió a prohibir el ingreso de Alicia a Venezuela, a quien calificó como una "prostituta" y la acusó de estar vinculada al narcotráfico.



"Los venezolanos no podemos aceptar que una prostituta venga a pisotear nuestra amada bandera nacional", declaró la ministra en su cuenta oficial de "Twitter".

Alicia Machado se ha visto envuelta en varios escándalos, el primero fue al ser grabada teniendo relaciones sexuales, en un "reality show" de un popular canal español y luego los fuertes rumores de estar vinculada sentimentalmente al narcotraficante mexicano, José Gerardo Álvarez, alias "El Indio"con quien habría procreado a su hija.



De momento, Hugo Rafael Chávez, hijo del fallecido mandatario venezolano, no ha dado su declaración al respecto de las acusaciones de acoso de Alicia Machado.