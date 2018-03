Jorge Rodríguez: "Gobierno idea plan para invitar a venezolanos a volver al país"

El ministro de Información, Jorge Rodríguez Credito: Archivo

23-03-18.-El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, expresó este viernes 23 de marzo que el gobierno venezolano se encuentra organizando “un plan para invitar a los venezolanos a volver a su país”. Las declaraciones las ofreció durante una entrevista, en una gira internacional que inició en España y continuará en Francia, según reseña el portal Globovisión.



“Eso no es un fenómeno que ocurría con frecuencia en Venezuela. En modo alguno, el número es como los que de manera abismal he visto yo que intentan manejar en forma de falsas noticias. Es un problema que hemos tenido, es una cicatriz de la guerra psicológica, de la guerra económica, como ha mencionado el presidente Maduro, pero ya estamos preparando un plan para invitar a estas venezolanas y venezolanos a volver a su país”, señaló el ministro.



Explicó que en Venezuela viven 5,8 millones de colombianos, “el 12% o 13% de la población de Colombia. Nadie dice que eso fue una crisis humanitaria”.



“Un grupo importante de esos que el señor Juan Manuel Santos llama la migración y la crisis humanitaria, son colombianos que se están repatriando. Hasta la nacionalidad se la niega el señor Santos a esos colombianos”, denunció.



Elecciones presidenciales



“El sistema electoral venezolano es el más auditado y transparente del mundo entero, avalado por personas de intachable conducta”, sostuvo Rodríguez.



“Hay tres partidos de la oposición que están agrupados en torno a la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a los que no se les permitió participar, pero nosotros promovimos a través de esta mesa de diálogo en Venezuela y en República Dominicana que hubiera participación de todos los partidos políticos”, expresó.