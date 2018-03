Intención de voto en elecciones del 20M supera el 70%, revela Jorge Rodríguez

Caracas, marzo 23 - El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, destacó este jueves que se prevé una participación superior al 70% en los comicios del próximo 20 de mayo, cuando serán electos el Presidente de la República, los miembros de los consejos legislativos estadales y los integrantes de los concejos municipales.



"Yo creo que lo que va a ocurrir es que la gran mayoría del pueblo venezolano, sea chavista o sea opositor, va a participar. Hay una intención de voto que supera el 70%. A nosotros lo que nos importa es que haya garantías electorales y están todas", dijo Rodríguez en una entrevista que concedió al diario español El País, como parte de la gira internacional que realiza para exponer la situación política y social de Venezuela, que ha sido tergiversada por grandes corporaciones mediáticas.



Señaló que en este proceso electoral podrá ser acompañado por cualquier ente internacional que acuda de manera objetiva a presenciar el funcionamiento del sistema electoral del país, que es el más transparente del mundo.



“Lo que tendremos el próximo 20 de mayo, unas elecciones con una participación que envidian en otros países del mundo. El sistema electoral venezolano es el más auditado y transparente del mundo entero, avalado por personas de intachable conducta”, agregó.



Destacó que en estos comicios participa buena parte de los sectores de oposición, con excepción de aquellos partidos de derecha que conforman la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que reciben órdenes del gobierno norteamericano y que el año pasado emplearon la violencia como una forma de tomar el poder político.



"En Venezuela hay 18 partidos políticos. Quince están participando en la elección presidencial. Hay tres partidos de la oposición que están agrupados en torno a la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a los que no se les permitió participar, pero nosotros promovimos a través de esta mesa de diálogo en Venezuela y en República Dominicana que hubiera participación de todos los partidos políticos. Sucede que hubo un mensaje claro directo del encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, el señor (Todd) Robinson, a Henry Ramos Allup, a Henrique Capriles Radonski, a todos los relacionados con sus partidos para que no participaran".



“En Venezuela hay políticos que han incurrido en situaciones que vulneran nuestra Constitución, que han llamado a hechos de violencia”, dijo al referirse a los hechos de violencia suscitados entre abril y junio de 2017 orquesados y financiados por sectores de la oposición y alentados por el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, los cuales causaron la muerte de 124 personas y más de mil heridos.



"Gracias a la deleznable acción del señor Luis Almagro, la Organización de Estados Americanos dejó de existir, eso ya no existe, eso no es un organismo multilateral en modo alguno. Almagro es un actor político que está a merced de lo que diga la Administración Trump", condenó Rodríguez.



Protección del pueblo ante agresión económica



En la entrevista al medio español, el ministro hizo referencia a las agresiones que sufre Venezuela en materia económica en lo interno y externo, como parte de una guerra coordinada desde Washington, que busca perjudicar al pueblo, restringiendo su acceso a alimentos y medicamentos.



Mencionó que este ataque es perpetrado por actores privados que dirigen las principales cadenas de distribución de alimentos y productos básicos.



“Han usado esas cadenas de distribución con fines políticos. Y que muchas veces han ocultado o han acaparado alimentos, medicamentos o bienes de consumo, sobre todo cuando se acercan las elecciones”, denunció.



En este aspecto, resaltó los esfuerzos que realiza el Gobierno Nacional para afrontar esta agresión y proteger al pueblo, entre los que figura la implementación de los Comité Locales de Abastecimiento, que distribuyen combos de alimentos a 6 millones de personas.



"Unos 22 millones de personas de los 30 millones de habitantes que tiene Venezuela, reciben cada mes 18 productos de la cesta básica completamente subsidiados por parte del Gobierno de Nicolás Maduro", precisó.



El titular de Comunicación e Información resaltó que pese a las constantes agresiones, la Revolución Bolivariana ha atendido los retos más importantes de fines del siglo XX y comienzos del XXI.



“Nosotros llevamos la pobreza de Venezuela que estaba en el 74% en el año 1998 a un número que se acerca al 26%. El analfabetismo, que estaba en 12%, ahora es cero. La escolaridad en primaria se acerca al 94%. Venezuela es el país menos desigual de todo el continente, menos desigual que Colombia, Brasil, México, aún en las condiciones de dificultad que no negamos. No hemos negado la situación de bloqueo financiero, de guerra económica contra el país y tampoco se pueden negar los esfuerzos del presidente Maduro por buscar una solución”.



Por esta razón, manifestó que el presidente Nicolás Maduro centra su trabajo en la estabilidad y prosperidad económica y en la protección social del pueblo venezolano.



"Ya estamos preparando un plan para invitar a estas venezolanas y venezolanos a volver a su país. Yo creo que cuando se logre cimentar la propuesta de prosperidad económica que hace el presidente Maduro al pueblo de Venezuela, estoy seguro de que eso va a ocurrir".

