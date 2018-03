Motta Domínguez: Crisis eléctrica y racionamientos serán temporales

***El Ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez anunció que el Plan de Administración de Carga que se venía aplicando fue reestructurado en beneficio del pueblo merideño***

21 de Marzo.- Durante una asamblea sostenida en la Termoeléctrica “Don Luis Zambrano”, ubicada en el municipio Alberto Adriani del estado Mérida, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez en compañía del protector de la entidad y constituyentista, Jehyson Guzmán, aseguró que la crisis eléctrica y los racionamientos serán temporales. Aunque no dio una fecha exacta, Motta asumió el compromiso de que más pronto de lo que el pueblo imagina, esta grave problemática que afecta a cinco estados del país será solventada.

Reiteró que la situación que está afectado el suministro de electricidad es netamente natural pues el nivel de agua en los enlaces son realmente críticos, solo harán falta un par de lluvias para subsanar la falta de generación térmica, sin descartar, además los actos de sabotaje que se han realizado en varias plantas generadoras del país.

Cambio en el Plan de Administración de Carga

El Ministro de Energía Eléctrica anunció que hubo una modificación en el Plan de Administración de Carga que anteriormente se estaba realizando por cuatro horas, esto motivado a las constantes denuncias por parte de los ciudadanos de que el cronograma no se estaba cumpliendo.

La nueva administración de carga eléctrica consiste en seis horas de interrupciones programadas que serán rotativas, y se efectuarán a través de bloques distribuidos de la siguiente manera: 3:00 am a 9:00 am; 9:00 am a 3:00 pm; 3:00 pm a 9:00 pm y 9:00 pm a 3:00 am.

Sala situacional para combatir la crisis

El Ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, anunció que en la Termoeléctrica “Don Luis Zambrano” fue instalada una sala situacional para combatir la crisis eléctrica, integrada por las Fuerzas Armadas, el Poder Popular representado por el protector de Mérida Jehyson Guzmán y Corpoelec.

Motta lamentó que mediáticamente estén tergiversando las informaciones con respecto a las verdaderas causas de problema eléctrico, “han creado matrices falsas, diciendo que es por falta de mantenimiento e inversión y eso es completamente falso, porque con la instalación próximamente de una nueva planta generadora el gobierno está invirtiendo 41 mil millones de bolívares, solo para el traslado, armado y puesta en funcionamiento del turbogenerador número dos que dará paso al número tres por ciclos combinados y así tendremos una muy buena generación de electricidad “ explicó.

Beneficios para los trabajadores

Por otra parte, el ministro de Energía Eléctrica Luis Motta Domínguez, informó que cumpliendo con la palabra y el compromiso con los trabajadores de la institución, fue entregada la primera dotación de uniformes, que contiene camisas, zapatos, botas, pantalones bragas y esperan para el mes de agosto realizar la entrega de la segunda dotación para dar cumplimiento al contrato colectivo.

Así mismo efectuaron una jornada para realizar la entrega de las cajas CLAP a todos los trabajadores y lo más importante fue asignada una ambulancia de última tecnología, equipada para trasladar pacientes de cuidados intensivos medios, con silla de ruedas, collarines entre otros insumos. Motta también señaló que con el propósito de brindar bienestar a todos los trabajadores fue construido un ambiente físico para que puedan pernotar cuando estén en sus jornadas de guardia y también fue reactivado el servicio de comedor.