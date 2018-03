Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica firmó acuerdo de acompañamiento internacional para comicios del 20 de mayo

Caracas, marzo 21 - El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) firmó este martes un acuerdo de acompañamiento internacional ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para estar presente en los comicios presidenciales, de concejos legislativos y municipales que se llevarán a cabo el próximo 20 de mayo.



La información la dio a conocer el presidente de la Ceela, Nicanor Moscozo, desde la sede del CNE.



“Hemos procedido a firmar un convenio con el Consejo Nacional Electoral que nos da la oportunidad de acompañarlos en todas y cada una de las etapas del proceso electoral, con un principal destaque en nuestro acompañamiento y observación a los procesos de auditoría que se irán en el transcurso de estos días hasta culminar el 20 de mayo”, expresó Moscozo durante una rueda de prensa.



Asimismo, explicó que se harán diferentes misiones, todas ellas conformadas por ex presidente o ex magistrados de los organismos electorales de América Latina que conforman el Ceela.



“Con la experiencia que nos atribuye el hecho de haber realizado y dirigido elecciones en cada uno de nuestros países, y que por más de 15 años venimos ya desarrollando las actividades del Consejo Expertos Electorales de Latinoamérica en todos los países de la región”, dijo.



Igualmente, Moscozo señaló que espera que la actuación del Ceela sea de beneficio para la democracia de Venezuela y para los resultados electorales que se den en los comicios.



“Que nuestra participación sea de colaboración para que la paz brille no solo en la República Bolivariana de Venezuela sino en América Latina”, agregó.



Por último, indicó que desean reunirse con todos los actores políticos para conocer de cerca las inquietudes que tengan para poder actuar sobre ellas.



