(VIDEO) En el Zoom del Centro Comercial Uslar aceptan solo efectivo para pagar Movilnet

Martes, 20 de marzo de 2018.- En la tienda Zoom ubicada en el primer piso del Centro Uslar, en Montalbán, solo aceptan el pago de Movilnet, en efectivo, no aceptan ningún tipo de tarjeta de pago, contrariando las instrucciones dadas públicamente por el presidente Nicolás Maduro que pedía a la ciudadanía que pagase en los puntos de venta, con las tarjetas emitidas por los bancos.



Hacemos esta denuncia cumpliendo con el deber de realizar Contraloría Social y alertamos a la gente del Sundde y de Movilnet para que tomen cartas en este asunto urgentemente.



No es posible que cada comerciante interprete las reglas de juego como a bien tenga.



Y nos preguntamos por qué no aceptan el uso de las tarjetas de débito que son un instrumento de pago legalmente establecido, a pesar de las declaraciones del Presidente de la República al respecto.