Consejo de Caciques del Pueblo Pemón confirman muerte de Oscar Meya y exigen al estado detener la violencia de ¨sindicatos¨ mineros

20/03.- Mediante un comunicado firmado por todos los capitanes presentes, el Consejo de Caciques Generales Del Pueblo Pemon ha confirmado la muerte de Óscar Eliezer Mella Lambos a manos de las bandas delictivas de mineros ilegales, quienes se niegan a entregar el cuerpo del asesinado. En el mismo comunicado el Consejo repudia los hechos y hacen un llamado al Ministerio de Pueblos Indígenas, Ministerio de Interior y al Fiscal General para que tomen cartas en el asunto. Al mismo tiempo se solicita el reinicio del proceso de demarcación de los territorios indígenas.



Según un informe de las autoridades que investigaron el caso, la muerte de Óscar Meya ocurrió como se describe a continuación:



"Informe preliminar: Caso Oscar Eliezer Mella Lambos, 36 años de edad, hermano del capitan Omar Mella de San Luis de Morichal.



El dia Martes, 13 de marzo, 2018, como a las 10:00 am en el Puerto Principal de El Dorado, Parroquia Dalla Costa, Municipio Sifontes, fueron secuestrados 2 ciudadanos indigenas uno, cuyo nombre es, Oscar Eliezer Mella Lambos y se mantiene anónimo el segundo por razones de su propia seguridad, por sujetos desconocidos quienes les cubrieron las cabezas y los metieron a una de las oficinas de los compradores de oro que hacen vida en ese puerto. Según informaciones, les acusaron de haber apoyado a los militares durante el operativos contra ellos los mineros. Las personas que entraban a verlos y acusarlos eran los lancheros de la zona. Empezaron a golpearlos hasta que llego un lanchero brasileño quien abogo por el segundo ciudadano diciéndoles que el muchacho trabajaba para el y que no era de San Luis de Morichal sino de otra comunidad. Este lanchero informa una vez más que el otro ciudadano, Oscar Eliezer Mella Lambos sí era de San Luis de Morichal y había sido el lanchero de los militares durante los operativos contra ellos los mineros y además era el hermano del capitán de San Luis de Morichal.



Al confirmar esta información, empezaron a golpear y torturar a Oscar Eliezer Mella Lambos, fracturando todos los dedos, las clavículas y haciendo heridas profundas en la cabeza. Esta situación duró hasta mas de medio día donde el segundo fue testigo de todo. En horas de la tarde pusieron un capucho al ciudadano Oscar para sacarlo del sitio, al salir le dice al segundo ciudadano indígena en pemón, "me están llevando para matarme", frase por la cual lo vuelven a golpear diciéndole "quien te autorizó hablar". Al segundo ciudadano indigena, le tomaron fotos y lo amenazaron que si hablaba de todo lo que vio iban por el y sus familiares y los iban a matar. A este ciudadano lo liberaron y Oscar Mella se lo llevaron en un vehículo.



Se calcula que todo esto paso entre las 10am a 3 pm del dia ya mencionado."

