Abuelitos se hicieron sentir trancando calles de Altamira por falta de efectivo para pago de pensiones

20 de marzo de 2018.- Este 20 de marzo fue el primer día de implementación del pago de pensiones bajo el esquema del plan piloto de cobros por terminal de cédulas, impuesto por la Superintendencia de Bancos. La mayoría de los abuelos tuvieron que permanecer a las afueras de los bancos por más siete horas para poder retirar solo una parte del dinero depositado ya que la falta de efectivo hoy no fue la excepción. Ante esta situación un grupo de adultos mayores trancó la avenida Don Bosco de Altamira para exigir respuesta a las autoridades. Sin embargo, la situación duró pocos minutos, pues los funcionarios de Polichacao que los custodiaban se retiraron del lugar y se vieron obligados a retirarse para resguardar su integridad. “No es posible que desde las seis de la mañana estemos esperando la llegada de la remesa y ya son las 12 del mediodía y aún no nos dan respuesta.Si nos cobramos hoy debemos esperar hasta el próximo lunes. Aparte de recibir una pensión de hambre, cobrarla es todo un calvario ¡Hasta cuándo vamos a seguir soportando tanta vejación al adulto mayor", manifesto Ana Marín en medio de la protesta. La medida tomada por la Sudeban buscaba agilizar el proceso de cobro de pensiones, sin embargo, las colas que se observaron durante el primer día de su puesta en marcha dejó muchos adultos mayores inconformes.

En Trujillo y Anzoátegui, los abuelitos pensionados manifestaron su indignación

En Trujilo, los abueitos pensionados también hicieron sentir su voz, tal es el caso de Carmen Trina Herrera, quien nos manifestó: "Estoy aquí desde la madrugada y me siento indignada, burlada y humillada porque no podré cobrar la totalidad de la pensión como lo anunció el Sudeban, ya que nos informaron que no había el efectivo para dicho pago".

En Lecherías, estado Anzoátegui, los ciudadanos trancaron la vía del sector para impedir el tránsito de los vehículos. De acuerdo con lo denunciado, los pensionados manifestaron debido a la falta de efectivo y a las largas colas que deben hacer para poder cobrar la pensión.

El plan piloto de cobro por terminales de cédula no dio los resultados que habría anunciado Sudeban: "Aparte que nos imponen un determinado día para rtirar el dinero que con mucho esfuerzo y sacrificio nos ganamos trabajando toda la vida, igual pasamos por las penurias de no poder cobrar. El gobierno hace anuncios que no van al fondo dl problema: implemente no han emitido los biletes necesarios para cubrir el requirimiento de eefectivo en el país ¡Es una verdadera desgracia!" dijo Carlos Sulbarán.