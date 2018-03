Jorge Rodríguez asegura que fecha de elecciones no se modificará nuevamente

El ministro Jorge Rodríguez Credito: Twitter

Caracas, marzo 19 - El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, afirmó que la fecha de elecciones presidenciales no sufrirá nuevas modificaciones.

Rodríguez acusó al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela Todd Robinson, de intentar convencer a dirigentes de oposición de no participar en los comicios pautados para el próximo 20 de mayo.

Aseveró que “Las acciones que se están tomando en estos momentos en la economía, y que van a profundizarse después de las elecciones van a llevar a una situación de prosperidad económica a Venezuela que no es algo a largo plazo”.



Entrevistado en el programa Al descubierto, transmitido por Venevisión la noche de este domingo, Rodríguez destacó el nacimiento del Petro como una de las acciones para enfrentar la crisis económica, y dijo que el Presidente Nicolás Maduro realizará en los próximos días anuncios relacionados con la criptomoneda venezolana.



“El Petro lo que ha hecho es detener la acción del dólar criminal, dijo, subrayando el éxito que ha tenido apenas en su etapa de preventa.