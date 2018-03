Trabajadores de la Misión Negra Hipólita declararon el ISLR

16 de marzo de 2018.- Con la finalidad de cumplir con su deber cívico y contribuir con el desarrollo económico y social de la nación, en la sede principal de la Fundación Misión Negra Hipólita (FMNH), las y los trabajadores declararon y pagaron el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), en dos jornadas, realizadas los días 14 y 15 de marzo, desplegadas por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), informó Prensa FMNH.

Las jornadas, estuvieron organizadas por la Dirección de Gestión Humana, donde fueron beneficiados 475 servidoras y servidores públicos de esta institución, quienes calificaron el proceso como sencillo y rápido, gracias a las orientaciones del personal del Seniat.

Los funcionarios del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria brindaron asesorías a los contribuyentes acerca de los recaudos necesarios para declarar el ISLR, siendo uno de ellos la Cédula de Identidad laminada, junto con el Comprobante Anual de Recepción (ARC), emitido por Gestión Humana, con el objetivo de determinar la remuneración total percibida por el trabajador por concepto de sueldos, salarios y demás ingresos.

Danelis Rojas, Coordinadora de Bienestar Social, indicó que esta jornada le facilita al trabajador el mecanismo para declarar y pagar el Impuesto Sobre la Renta, y así cumplir desde la comodidad de su lugar de trabajo.

Finalmente, Henrique Castillo, funcionario del Seniat, resaltó que apegados a la ley, en este caso el Código Orgánico Tributario, toda persona que tenga un ingreso superior a las 1000 unidades tributarias está en la obligación de declarar y pagar el ISLR, y aclaró que cada trabajador, tanto público como privado, debe apegarse al Decreto Presidencial el cual establece que toda persona que no supere los 9 millones 600 mil bolívares de remuneración al año, está exonerado del pago de este impuesto, más no de declarar. "Esto realmente conlleva a la concientización de cada uno de los trabajadores, que aunque no les corresponda pagar, tienen el deber de declarar".