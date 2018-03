(VIDEO) Masiva protesta de las trabajadoras de Ovejita por aumento de salarios

16/03.- Este jueves 15 de marzo al medio día las trabajadoras de la empresa Ovejita se apostaron frente a la empresa una vez más pidiendo aumento de salarios. Recordemos que llevan varias semanas en pie de lucha contra el salario de miseria que están recibiendo en medio de la crisis hiperinflacionaria que destroza la calidad de vida de la clase trabajadora. Y es que el sueldo diario de estas trabajadoras no supera los 20 mil bolívares en el mejor de los casos, pues hay trabajadoras de operarias que cobran mucho menos, cuando una empanada y un jugo, un desayuno básico para cualquier venezolano supera los 100 mil bolívares.



En la manifestación habían trabajadoras de más de 35 años de servicio en la empresa que decididas a manifestarse contra los sueldos gritaban consignas como “salarios dignos ya”, “la lucha es de clases, de pobres contra ricos”, “si no nos unimos nos siguen explotando” y “no somos guarimberos somos obreros”.



La nutrida manifestación también fue apoyada por distintas corrientes de izquierda que se solidarizan con las trabajadoras y su lucha. Muchas trabajadoras que no pudieron salir por temor a represalias se apostaron en la azotea de la fabrica aplaudiendo y gritando su apoyo a la lucha.



Efectivos de la policía nacional llegaron al lugar para persuadir la manifestación sin embargo la protesta seguía y las trabajadas no se movían de su lugar.



Una trabajadora denunció el intento de la empresa de incriminar a varias por supuestos robos de materiales amenazándolas con 20 años de cárcel si no firmaban la renuncia. Una demostración más de cómo operan los cuerpos represivos del Estado en favor de mantener la ganancia de los empresarios en detrimento de las necesidades del pueblo.



Los “nacionales” entrando y saliendo de la fábrica no conseguían amedrentar a las trabajadoras que protestaban. Pocos minutos después la Avenida principal contaba con mas de una decena de efectivos fuertemente armados. La respuesta de las trabajadoras fue trancar la calle que hasta ese momento estaba libre porque la protesta se mantenía en la acera que da entrada a la empresa. Por varios minutos más trabajadoras siguieron cantando consignas y no surtieron efectos los actos intimidatorios de los efectivos de seguridad pues la manifestación se terminó cuando los trabajadores decidieron, con la calle tomada y las pancartas en alto levantar, y no cuando la policía y la empresa lo quiso. Leugo de terminar la hora de almuerzo las trabajadoras regresaron a sus puestos de trabajo cantando una estrofa del himno nacional con la sangre caliente por una buena jornada de lucha, un paso más para que sus demandas sean escuchadas y el resto de las trabajadoras se unan a la lucha.