Oscar Meya de la comunidad Pemón del Morichal se encuentra secuestrado desde hace más de 48 horas

15/03.- Hace 48 horas fue secuestrado Oscar Meya, hermano del Capitan Omar Meya. ¨Ésta situación se viene sucintando desde hace años atrás ya que la comunidad pemón del Morichal no ha dado su brazo a torcer en la defensa de sus territorios ancestrales y en contra de la explotación minera. El año pasado fue asesinado un integrante de la comunidad y así van; la violencia de los denominados sindicatos busca empoderarse, vivimos bajo una zozobra permanente¨ Declararon habitantes de la zona.



El denominado ¨pranato minero¨ se ha generalizado en los territorios del sur del estado Bolívar, más específicamente en el municipio Sifontes donde se concentra un amplio porcentaje de la actividad extractiva de la zona.



Los grupos irregulares han incursionado fuertemente armados en zonas indígenas. ¨La comunidad resiste para no entregar el territorio a la explotación minera, esa la principal motivación¨ Afirman.



¨Las autoridades civiles y militares no hacen nada, mas bien parecen encubrir a estos grupos armados. Sabemos que detrás de esto están las mafias nacionales y transnacionales¨ Alertan integrantes de la comunidad.