(AUDIO) Tania D'Amelio: Partidos que no postularon a presidenciales no participarán en legislativas

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

15 marzo 2018 - La rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D'Amelio, informó este jueves que las mismas 14 organizaciones nacionales que se postularon para las elecciones presidenciales, son las únicas que deben postular a los legisladores.Durante una entrevista en el canal del Estado, resaltó que “'Primero Justicia dice: no vamos a participar en el proceso electoral'. Por supuesto, no pueden participar, no porque se les viole el derecho, sino porque ellos no renovaron. Por lo tanto cancelaron esa organización con fines políticos como partido nacional”.D'Amelio señaló que igualmente, el partido Voluntad Popular se encuentra en la misma situación, “se las pasan diciendo en las redes que no participarán, y no lo hacen porque ellos ni siquiera hicieron la solicitud para renovar, se auto cancelaron, igual que el partido Puente”.La rectora hizo la aclaratoria porque considera que en el manejo de la comunicación, buscan confundir a la población victimizándose.Se trata de un solo proceso, “quien no postuló a presidenciales no lo puede hacer para el consejo legislativo. Es un día de elección para ambos”.D'Amelio manifestó que ahora en las elecciones legislativas se incorporan 38 organizaciones regionales que van a postular, así como organizaciones indígenas que también participarán en el proceso regional.