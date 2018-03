Estacionamientos deberán cobrar con punto de venta

14 marzo 2018 - El superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), Antonio Morales informó este martes que en las próximas semanas todos los estacionamientos deben contar con un punto de venta para realizar el cobro del servicio.



Durante una entrevista a Unión Radio, Morales destacó que la medida forma parte de un conjunto de acciones para frenar el negocio con el dinero en efectivo. “Estamos tomando unas acciones con la Cámara (Venezolana) de Centros Comerciales, y ya en las próximas semanas todos los estacionamientos deben poseer puntos de venta”, aseveró al referirse a denuncias de los usuarios de los estacionamientos que se ven obligados a cancelar el servicio en efectivo, lo cual se dificulta por la poca disponibilidad.



Recalcó que la situación es similar en los terminales de transporte terrestre, especialmente durante temporadas altas o asuetos, en las que “desaparecen los puntos de venta o dicen que no hay línea”.



“Tengo un equipo de calidad de servicio en La Bandera y otro en el Terminal de Oriente”, agregó.



Igualmente, reiteró que la falta de efectivo se debe a que el dinero que sale de la banca no retorna. A su juicio, el dinero en efectivo se ha convertido en un negocio. Señaló que están investigando denuncias con relación al cobro con excedente cuando se trata de pago a través de punto de venta.



“Ya se inició una investigación para estos cobros indebidos que no están autorizados. Estas tarifas las regula el Banco Central y no están autorizadas”, dijo.



Asimismo, destacó que la meta es incorporar a los clientes de la banca a los servicios electrónicos con el fin de combatir la falta de efectivo, situación que a su juicio va a disminuir con la circulación de los nuevos billetes de 100 mil bolívares, el plan piloto de pago a pensionados y la segunda fase del Pago Móvil Interbancario.



“Esto se va a incrementar sobre todo ahora con el uso del teléfono celular. No necesitas un teléfono inteligente, con cualquier teléfono tu puedes afiliarlo con tu número telefónico a tu cuenta para realizar pagos electrónicos”, explicó.



Destacó que la población bancarizada en el mes de enero se ubicó en 78%, y se estima que al próximo semestre llegue a 82%.



Finalmente, invitó a los usuarios a formalizar su denuncia sobre los bancos que no cumplan con esa normativa a través de la línea telefónica 00800-Sudeban (00800-7833226) y @SudebanInforma por las redes sociales Instagram y Twitter.

