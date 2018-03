Funvisis desmintió supuesta alerta de tsunami en costas venezolanas

Caracas, marzo 14 - La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) desmintió este martes rumores de una supuesta alerta de tsunami en las costas venezolanas.



Explicaron, mediante un comunicado, que el volcán submarino Kick’ em Jenny, ubicado a ocho kilómetros al norte de Granada, ha presentado en los últimos días una elevada actividad sísmica y desgasificación; sin embargo, no representa peligro para Venezuela.



La alerta naranja fue emitida para Granada por la Agencia Nacional de Manejo de Desastres (NaDMA, por sus siglas en inglés) y no tiene repercusión inmediata en nuestro país.



Aseguraron que la organización Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), no ha elevado alerta alguna para el Caribe.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 234 veces.