(VIDEO) Hoy le estamos dando cristiana sepultura al Abasto Bicentenario, R. Montemarani

Miércoles, 14 de marzo de 2018.- Siguiendo con el tema de las candidaturas presidenciales, se refirió R. Montemarani, el jueves ocho de marzo, al comentario realizado por Henry Falcón, quien desoyendo la propuesta de tener una campaña de altura, una campaña limpia, propuesta realizada por el presidente Maduro, le llamó recientemente el candidato del hambre.



No se cual será tu propuesta de gobierno, no se conoce, no se que es lo que tu puedes proponer, pero a él le dijiste que era el candidato del hambre.



Hablaste de candidato del hambre y de un gobierno de ineptos e incapaces.



Y razona Montemarani: no te lo puedo negar, porque si empiezo a recordar que nosotros por este medio hicimos tantas denuncias, sobre todo, una cantidad de ineptos e incapaces que hacen quedar tan mal a este gobierno porque mientras Maduro da la pelea por un lado...tiene a esos ineptos e incapaces poniendo la torta.



Recordó igualmente palabras del presidente Maduro cuando dijo que si las elecciones hubieran sido el veintidós de abril, a partir del veintitrés ya esto se transformaba en la panacea...lo de la panacea lo digo por la economía...ahora se alarga al veinte de mayo, o sea, que tenemos que esperar un mes mas para verle la cara a esa supuesta panacea.

Le recordó a Nicolás Maduro: como Chávez te decía de siempre decirle la verdad al pueblo, te vamos a volver a sacar ahora el caso Bicentenario, me refiero específicamente en este momento al Abasto Bicentenario, plaza Venezuela, innagurado por Chávez en el 2012 (Chávez inauguró Gran Abasto Bicentenario en Plaza Venezuela) y que se encuentra totalmente colapsado, el cual frecuento para poder ver el desastre que está ocurriendo en ese supermercado, del que tú nunca hablas Nicolás.



Hoy le estamos dando cristiana sepultura al Abasto Bicentenario, concluyó R. Montemarani.



Pregunta Roberto Montemarani: ¿Por qué el Ministerio Público no se puede encargar de la investigación de los Abastos Bicentenario?



Recordó la denuncia realizada el domingo cuatro de enero del 2015, Escandaloso desabastecimento en el Gran Abasto Bicentenario de la Plaza Venezuela y añadimos la aclaratoria: Aporrea no mintió sobre anaqueles vacíos en Abastos Bicentenario; hizo Contraloría Social



Como ñapa recordó Montemarani la lastimosa situación del Cardiológico de Adultos y Oncológico de Montalbán, El Elefante Rojo de Montalbán, cuya construcción se encuentra paralizada desde el año 2014 (Paralizada Construcción del Cardiológico para Adultos y Oncológico en Montalbán) y para finalizar, la obra inacabada y en malas condiciones del edificio que se encuentra al lado de la sede del Bicentenario en la plaza Venezuela de Caracas. ( Elefante Blanco-Rojo en la zona rental de la Plaza Venezuela, denuncia R. Montemarani ), materia pendiente que debe resolver el Gobierno Nacional.