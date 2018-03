Acnur Venezuela: “Los venezolanos no son refugiados”

Caracas, marzo 13 - El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Venezuela, Julio Roberto Meier, en visita al diario Panorama precisó que en el último documento del organismo no se otorga el estatus de “refugiado” a los emigrantes venezolanos, sino que busca exhortar a los países receptores a garantizarles el acceso a los derechos básicos.



“Esto es un documento para todos los países donde están llegando los venezolanos, los cuales no tienen que ser discriminados, ser sujeto de actitudes racistas, xenofóbicas, y quienes son sujetos de derecho. Es recordarles a los gobiernos que deben responder de una forma adecuada”, sostuvo el funcionario.



“Los venezolanos no son refugiados”, recalcó. “En estos momentos, un 8% y 9% son solicitudes de refugio de venezolanos, de 80 mil que manejamos, y estos casos están siendo estudiados”, aseguró.



Puntualizó que los refugiados son sujetos de protección internacional, de acuerdo con la convención de Cartagena, adoptada por los países de Latinoamérica, y son personas que salen de su país perseguidos por motivos de raza, religión, religión, etc.



Las declaraciones las ofreció en compañía de Raquel Trabazo, representante de Acnur en el Zulia, y del defensor del Pueblo en la entidad, Aristóteles Cicerón Torrealba.



Resaltó que el organismo está enfocado en solicitar “mecanismos de solidaridad” para los emigrantes.



Meier recordó Venezuela recibió a muchos extranjeros y de inmediato les dio acceso a la salud, a la educación, a trabajo, “y ese es el espíritu de (la convención de) Cartagena aplicada”.



El funcionario también sostuvo que la Acnur en el país solo puede trabajar en un “canal humanitario” si el Gobierno o el Ejecutivo lo solicita.



Entre los puntos contenidos en el documento titulado “Nota de Orientación sobre el flujo de venezolanos”, la agencia pidió garantizar los estándares mínimos a los emigrantes venezolanos: legalidad, accesibilidad a los trámites pertinentes en el país de destino, acceso a los derechos básicos: salud, educación, unión familiar, libertad de circulación, albergue y trabajo; y evitar la deportación o expulsión.



Más temprano algunos dirigentes de la oposición, como Luis Florido, habían expresado en sus redes sociales que Acnur le había otorgado estatus de refugiado a los venezolanos que están saliendo a buscar oportunidades en otros países.

