(PDF) ACNUR emite nota de orientación sobre flujo de venezolanos que genera polémica y confusión

12/03.- En documento de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en relación a Venezuela emitido el día lunes 12 de marzo no "declaro oficialmente a los venezolanos como refugiados" como difundieron algunos medios digitales pero si abordo la complejidad y gravedad del fenómeno migratorio venezolano que ha impactado fuertemente a países de la región y de otros continentes.





En el documento entre otras cosas:

- El organismo reconoce que una gran cantidad de venezolanos están saliendo de su país a una gran cantidad de destinos, no sólo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. “A pesar de que las circunstancias individuales y las razones de estos movimientos varían, las consideraciones de protección internacional se han hecho evidentes para una proporción significativa de venezolanos”.



- La ACNUR invita a todos los países a que tomen en cuenta la realidad venezolana y el número de inmigrantes que está saliendo del país sudamericano y “les permitan el acceso a su territorio y a que continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección y basadas en las buenas prácticas existentes en la región”.



- El documento señala que los Estados que han visto aumentar el flujo de inmigrantes venezolanos debería ajustar sus sistemas de asilo para considerar darle opciones a estos ciudadanos. “Esto podría, por ejemplo, incluir varias formas de protección internacional, incluso bajo el derecho internacional de los derechos humanos, y protección temporal o acuerdos de estancia, o alternativamente visados o mecanismos migratorios laborales que puedan ofrecer acceso a la residencia legal y a un tratamiento estándar similar a la protección internacional”.



- Dada la situación actual en Venezuela, la ACNUR pide a los países que tomen medidas para no deportar, expulsar o forzar en a los inmigrantes a volver a Venezuela.



- La declaración publicada por el organismo invita a los países que firmaron el Declaración de Cartagena de 1984 a aplicar el concepto de refugiado a los inmigrantes venezolanos, con la finalidad de asegurarles el acceso a un sistema de asilo, que tome en cuenta la realidad de la nación sudamericana.



- ACNUR también ofrece su apoyo a todos los países y pide también que se tomen medidas para luchar contra el racismo, discriminación y xenofobia que puedan enfrentar esta ola de inmigrantes venezolanos.



El documento no representa un fallo con implicaciones legales sin embargo marca un precedente en el abordaje de la migración masiva de venezolanos en éste período. Como suele pasar con este tipo de organismos, su rol se limita a “invitar” a los países a tomar medidas. Esta notificación no significa que los venezolanos ahora cuentan con un estatus especial para ser recibidos en cualquier país como se interpretó.







LEA EL DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA ONU SOBRE LA MIGRACIÓN DE VENEZOLANOS

Nota Orientación ACNUR (PDF)