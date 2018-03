Protestaron trabajadores del Hospital de Coche

12 de marzo de 2018.- Trabajadores, médicos y enfermeras del hospital Dr. Leopoldo Manrique Terrero, en Coche, protestaron este lunes a las afueras del centro de salud para exigir al Gobierno dotación de insumos y sueldos dignos, ya que consideran que en este momento su remuneración consiste en "salarios de hambre".

"lo que queremos es trabajar", así lo expresó Zuleika Pérez, trabajadora del centro de salud. "Nosotros no queremos tumbar al Gobierno. Nosotros no queremos entorpecer la buena labor del director si la tiene o no la tiene, lo que queremos es trabajar, que lleguen los pacientes y sean atendidos. Aquí no hay nada, tenemos que traer hasta el agua para uno tomar. Lo que queremos es trabajar" sentenció la mujer.

Habitantes de la zona apoyaron la protesta de los trabajadores en las inmediaciones del hospital y aprovecharon para denunciar la situación que han vivido como pacientes, a los que, entre otras cosas, los obligan a comprar los distintos insumos que necesitan para sus tratamientos.