Violación a derechos laborales denuncian trabajadores del Terminal La Bandera

11/03.- Trabajadores del Terminal La Bandera denuncian violación sistemática de la Ley Orgánica del Trabajo con el fin de perjudicar sus derechos laborales. "Una de las cuestiones que se vienen practicando en INSETRA una institución Adscrita a la Alcaldía de Caracas que desmejora muchos a los trabajadores y acosando laboralmente desde el 2015 desde que llegó la administración de Robinson Navarro (Comisario Jubilado del SEBIN) y el jefe de RRHH Orangel Mogollón" Señalan los trabajadores misiva enviada a nuestra redacción. "A los trabajadores del terminal La Bndera se le ofrece un contrato policial para el personal civil donde violan todo al ascenso y la mejora salarial" Añaden



En INSETRA, tal como lo explican en la denuncia enviada otra practica patronal se se ha ido instalando: cuando se contrata al trabajadore sse le hace firmar inmediatamente su renuncia. Además "no pagan fines de semana, horario nocturno, feriados, no le dan uniforme útiles escolares tienen 3 años cobrando Bs.800, Útiles Escolares, Niño Jesús Bs. 800, no cotizan en el seguro social como dice la constitución, el HCM es un fraude, las vacaciones solo se paga 15 días y el personal disfruta una vacaciones de 31 días hábiles, el personal nocturno no posee trasporte y tienen que ver cómo se van a sus casas"







Acoso Laboral



Los trabajadores hacen énfasis en la constante criminalización a las que son expuestos en sus lugares de trabajo "El acoso laboral sigue en el terminal por parte del director del terminal José Peña Comisionado Adscrito a la Policía de Caracas los trabajadores del terminal socialista de la bandera que pertenece a INSETRA no gozan de esos beneficios cambiaron a la administración de Robinson Navarro y ahora esta Johnny Flores Presidente De INSETRA pero sigue la misma gente de Navarro al mando como el comisionado José Peña"



Los trabajadores insisten a las autoridades "Los trabajadores le hacemos un llamado al Fiscal General de la República Tareck Willian Saab, Al Contralor General de la República Dr Manuel Galindo Al Ministro del Trabajo Néstor Ovalles , Al Director del SEBIN Gustavo González y al Presidente de la Republica Nicolás Maduro ya que los trabajadores de la administración pública se están viendo amenazados con esta practicas"

