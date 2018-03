Generala Rosaura Navas: “Frente frío está totalmente disipado”

Rosaura Navas, viceministra para Gestión de Riesgo y Protección Civil

10 de marzo de 2018.- El frente frío que llegó a las costas del litoral central y el estado Carabobo ya se encuentra totalmente disipado y las olas disminuyeron, así lo informó la Generala Rosaura Navas, viceministra para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, durante el programa radial Camino a la Paz, transmitido a través de la señal de Radio Nacional de Venezuela y Radio Miraflores.



Asimismo, ofreció un balance acerca del frente frío que generó mar de fondo, "el pasado domingo, el Inameh nos informó que desde Puerto Rico se formó una vaguada que estaba generando fuertes vientos, que de alguna manera a través del mar de fondo afectaría las costas de Venezuela durante esta semana".



La Viceministra destacó que "en toda la costa del estado Vargas, entre Caruao y San Jorge, se registraron caídas de árboles, por otra parte, en la parroquia Caraballeda y el sector Corralito no hubo afectaciones, solo la crecida del río sin desbordamiento”.



Los órganos de seguridad del Estado como Protección Civil y Bomberos dieron respuesta oportuna a la ciudadanía. "En términos generales, no se registraron daños mayores, ya el gobernador García Carneiro se ha reunido con los pequeños comerciantes que fueron afectados, con el objetivo de prestarle el apoyo por parte del Estado", destacó.



Por otra parte, la Generala exhortó a las autoridades a crear comités locales y mesas de gestión de riesgo, con el propósito de que participen las gobernaciones y las comunidades, para concientizar a la sociedad a no ser generadores de riesgo al construir cerca de las costas.