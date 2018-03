Presidente Maduro denuncia que EEUU promueve un golpe de Estado en Venezuela

Maduro denuncia presión de EEUU para impedir que ONU asista a elecciones

10 de marzo de 2018.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este viernes que Estados Unidos "en su desesperación" está promoviendo abiertamente un golpe de Estado militar en Venezuela.



Recordó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el Encargado de Negocios de la embajada estadounidense en territorio venezolano, Todd Robinson, "declararon que en Venezuela había que tomar en cuenta a los militares, que había que escuchar a los militares y que en la historia de América Latina los militares han tenido que tomar el control de un país para dominarlo. Entiéndase golpe de Estado”, manifestó.



Desde la Plaza Bolívar de Caracas, donde acudió para encontrarse con la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y sacar su carnet de la tolda política que preside; acotó: “Quiere decir que el imperialismo, de manera pública, abierta, en su desesperación, está promoviendo un golpe de Estado militar contra la revolución democrática y bolivariana de Venezuela y contra su pueblo”, expresó.



En el acto transmitido por VTV, señaló que el imperialismo maneja dos variantes, la primera de ellas es boicotear y sabotear las elecciones presidenciales a realizarse el próximo 20 de mayo.



Mientras que la segunda opción que se maneja desde Washington, precisó, es tratar de dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para lograr un golpe de Estado.



Invitación a la ONU a elecciones del 20-M



Maduro reiteró su invitación al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, para que envíe al país una delegación que acompañe los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo.



"Yo quiero que el secretario general de Naciones Unidas envíe una poderosa comisión de observación electoral de acompañamiento del proceso electoral del 20 de mayo", puntualizó.



El jefe de Estado indicó que los reglamentos de la ONU, le faculta al secretario general designar una comisión de observación electoral a cualquier proceso, "sin necesidad de pasar por ningún paso burocrático, Asamblea General, Consejo de Seguridad".



Reiteró la denuncia que EEUU presiona a la ONU para que no envíe una comisión de observación electoral para los comicios, al decir: "yo tengo muy buena información, de que por debajo en los órganos burocráticos de la secretaría general de Naciones Unidas hay una operación dirigida por el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos para que no se envíe una delegación de observación a Venezuela".



Además, denunció que la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), realiza maniobras para evitar que la ONU acompañe el proceso electoral.



"La MUD el día de hoy le ha solicitado al secretario general que no envíe observadores electorales. Uno se pregunta: ¿Quieren garantías electoral y piden que no vengan observadores? ¿Cómo es esto? ¿Por qué tanta contradicción, tanta locura?", sostuvo el jefe de Estado.



Alto comisionado de la ONU sin cualidad



En cuanto a las declaraciones del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, sobre la necesidad de que el gobierno venezolano permita la entrada al organismo internacional para verificar la situación, el primer mandatario dijo que el diplomático no tiene tiene cualidad para hablar de Venezuela.



Manifestó que el alto comisionado de la ONU, es un hombre militante de la derecha fascista venezolana, "asi se lo he mandado a decir se lo he dicho todas las veces que he podido. Es una persona parcializada que perdió cualquier equilibrio sobre Venezuela, y sobre otros asuntos del mundo. Es una pieza del Departamento de Estado enquistado como un tumor en el sistema de Derechos Humanos, ya se lo hemos dicho y se lo seguiremos diciendo. No tiene ninguna autoridad para hablar de Venezuela", manifestó.



Destacó que Zeid Ra’ad al Hussein "ha apoyado la intervención militar contra Venezuela".



