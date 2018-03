Ignacio Ramonet: quienes subestiman a Maduro muerden el polvo

Ignacio Ramonet

8 de marzo de 2018.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha demostrado ser un dirigente con solidez, capaz de sortear las adversidades que desde diversos flancos han surgido a lo largo de su mandato, condición que demuestra el fracaso de los agentes que pretenden poner fin a la Revolución Bolivariana, indicó este miércoles el periodista español Ignacio Ramonet.



Maduro “cada año nos ha estado dando lecciones de que quienes lo subestiman muerden el polvo”, expresó en una entrevista concedida a VTV, a propósito de la Jornada de Solidaridad “Todos Somos Venezuela”, efectuada en Caracas.



Ramonet refirió que los ataques que comenzaron hace cinco años, luego de la siembra del comandante Hugo Chávez, no han impedido que la Revolución Bolivariana siga su curso en la búsqueda de su principal objetivo, que es una sociedad justa y de iguales.



“Hay que ser muy optimistas porque estos ataques empezaron hacen 5 años y eso no ha impedido a la Revolución tener sus victorias y no ha impedido al presidente, Nicolás Maduro, tener una política social perfectamente admirable”, precisó el comunicador, que destacó el impacto de la primera criptomoneda venezolana, El Petro, en ese ámbito.



De acuerdo con Ramonet, las victorias de Maduro también se expresan en el ámbito internacional, donde agentes pro imperiales pretenden cerrarle el paso en un afán por congraciarse con Estados Unidos (EEUU).



En esa línea se inscribe la pretensión del gobierno de Perú de impedir la participación de Maduro en la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima el 13 y 14 de abril.



Esa maniobra, agrega el español, evidencia el temor que infunde en Pedro Pablo Kuczinsky la figura del mandatario venezolano. “Le tiene miedo, nada lo justifica”.



“Los presidentes que acuden a Lima no acuden al Perú, acuden a la Cumbre de las Américas, y es una cumbre para todos los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Venezuela es miembro de la OEA y tiene derecho de acudir”, dijo.



NUEVAS VICTORIAS



Ramonet, que a inicios de año publicó un trabajo titulado Las doce victorias del presidente Maduro en 2017, prevé que en 2018 el pueblo venezolano brinde a Maduro un nuevo triunfo en los comicios del 20 de mayo.



En ese sentido, invitó a los factores de oposición venezolana que auspician la abstención a participar en la contienda electoral.



“La batalla es ésta y hay que darla en el momento de las elecciones, en el debate. Hasta hace poco se reclamaban elecciones, el Presidente ha creado las condiciones para que todos participen”, subrayó el periodista, quien indicó que luego de los comicios habrá transformaciones que permitirán recuperar la economía venezolana.