Organizaciones sociales en Perú invitaron al presidente Maduro para Cumbre de las Américas

Marcha de movimientos populares y organizaciones de izquierda del Perú en solidaridad con la revolución bolivariana Credito: Prensa Embajada República Bolivariana de Venezuela en Portugal

Caracas, marzo 8 - Organizaciones sociales de Perú ratificaron su invitación al presidente de la República, Nicolás Maduro, para que acuda al territorio peruano a participar en la VIII Cumbre de las Américas a realizarse en Lima del 13 al 14 de abril.



"He recibido la ratificación de la invitación de asistir a Lima por parte de las organizaciones sociales, sindicales y del pueblo de Perú y yo me debo a los pueblos", manifestó el jefe de Estado, desde el Teatro Teresa Carreño, Caracas.



Durante el acto de clausura de la jornada de solidaridad internacional, Todos Somos Venezuela, señaló que desde la Alianza Bolivariana Para los Pueblos de América Latina, Tratado de Comercio de los Pueblo (ALBA-TCP) se está trabajando en un mecanismo para que se respete el derecho de Venezuela a participar de la cumbre.



Lamentó que el presidente peruano, Pedro Pablo Kuzcynski este subordinado a los intereses del imperialismo.



Asimismo manifestó que la verdadera solidaridad con el país está sustentada siempre en la verdad y "nosotros defendemos la verdad de nuestra patria. No tenemos nada que esconder".

