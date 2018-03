Jorge Rodríguez: No vamos a aceptar "la basura" de Luis Almagro como observador internacional

Jorge Rodríguez Credito: Captura

06-03-18.-Jorge Rodríguez, presidente del comando de campaña de Nicolás Maduro, afirmó este martes 6 de marzo que Luis Almagro, secretario general de la OEA, no será recibido en el país como un posible observador internacional en las próximas elecciones presidenciales.



“Para nada, no tenemos necesidad de esa basura aquí en Venezuela. Luis Almagro es una basura que atenta contra la paz de la República” dijo cuando fue consultado sobre el tema en el programa Vladimir a la 1.



Sobre la estrategia que utilizarán para la campaña electoral dijo “Te recuerdo que venimos de tres victorias electorales determinantes”.



“La gente está percibiendo que quien está defendiendo realmente al pueblo es Nicolás Maduro. La derecha venezolana solo quiere someter al pueblo a una especie de castigo implementando la guerra económica”.



Habló de nuevo sobre la supuesta guerra económica, esquivando la hiperinflación “A pesar de que hay una guerra económica brutal, como la llevada por la página Dólar Today que subía el precio de la moneda, ahora ha bajado un gran porcentaje debido al lanzamiento del Petro, pero en los últimos días no ha bajado ni un centavo los alimentos y la vestimenta. Le recomendaría a la gente que comprara Petros”.

