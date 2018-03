(VIDEOS) Esto va a ser una lucha muy larga, muy dura, José Sant Roz

Martes, 06 de marzo de 2018.- Recientemente estuvimos en Mérida y por una de esas casualidades de la vida, logramos contactar a José Sant Roz, llanero, matemático, historiador y fundador de la página web Ensartados, quien escribe en Aporrea (https://www.aporrea.org/autores/santroz) y quien fue muy amable de recibirnos en su casa y concedernos esta entrevista que hoy ofrecemos a aporreadores y aporreadoras.



Entramos directamente en materia de análisis político y Sant Roz comentó que para él, el acontecer político actual es una situación muy interesante que revela muchas cosas, primero que es difícil ser un país independiente, es difícil trazar uno mismo su destino, eso no te lo perdona casi nadie, eso es un desafío para el status quo internacional.



Los imperios no permiten que se vaya en contra de sus intereses, sencillamente no lo permiten.



Puso como ejemplo los casos de Mexico y Colombia: tú ves que nadie se mete con ellos, nadie les exige nada, nadie los amenaza, nadie los condena.



Con respecto a los comentarios del presidente Santos sobre una posible invasión a Venezuela señaló que, la decisión de invadir a Venezuela no depende de Colombia, Colombia todo lo que hace depende de Estados Unidos y se pregunta Sant Roz ¿Cómo es posible que Colombia sea el mayor productor de droga del mundo y tu lo veas, bueno, respaldados por la comunidad internacional.



La comunidad internacional no se pronuncia sobre eso, es uno de los países que mas asesina dirigentes políticos en el mundo, es decir, su gobierno pues, y tú no ves que nadie se pronuncie sobre eso.



Toda la vida, toda la vida lo que ha ocurrido en Colombia nos ha afectado, ahora mas que nunca cuando hay dos sistemas totalmente distintos.



Humberto Fernández Morán, uno de los hombres mas eminentes que hemos tenido, advirtió a los gobiernos de la IV República que la Faja del Orinoco no era bitumen y nos advirtió que los gringos quieren apoderarse de ese petróleo.



Aquellos que andan creyendo que Estados Unidos nos va a sacar de abajo si intervienen, nos va a elevar como nación progresista, eso es mentira.



Aquí en la IV República se vivía con grandes dificultades...¿quién entraba a un CADA, a un automercado CADA, quién, tú veías a alguien del pueblo comprando en un automercado Cada?



Lo mas difícil en el mundo es darle consciencia a la gente, de lo que es, de la tierra donde se encuentra, de lo que tiene que defender, de lo que tiene que querer, eso es lo mas difícil.















Para José Sant Roz siempre hemos estado divididos, unos abajo otros arriba, lo que pasa es que se ha hecho evidente.



Cuando una gente de abajo surge y toma el poder, aparecen todas las diferencias del planeta.



Luego de un recuento histórico, hace Sant Roz un paralelismo entre la pérdida de la Gran Colombia y la muerte de Chávez: aquí se pensó que asesinando a Chávez se recobraba el poder del pasado, se volvía al pasado...como ocurrió en Chile.



Para Sant Roz, Nicolás Maduro, como presidente, ha hecho grandes esfuerzos por llevar esta nave en medio de borrascas inmensas y se pregunta por qué hablan de que nosotros estamos en crisis humanitaria, pero nos bloquean.



Esto va a ser una lucha muy larga, muy dura.















En este último video José Sant Roz se refirió al delicado tema de la emigración de muchos jóvenes que se han ido al exterior, a diferentes países, en busca de mejores condiciones económicas.



Aquí hay mucho que hacer, mucho que producir, mucho que pensar, mucho que trabajar, a mi por supuesto que me duele y se pregunta ¿qué hace una persona yéndose para otro país, a qué?



Nada inmediato es una solución para la grandeza de un país.



Mencionó su propia experiencia cuando se fue a realizar un doctorado y mencionó algunos otros ejemplos, haciendo una crítica a quienes se fueron a formar afuera, se quedaron y no han contribuido a enriquecer al país.



Hizo referencia al doctor Humberto Fernández Morán y a sus aportes científicos...está bien que una persona emigre para formarse, para luego venir y engrandecer a su patria, eso me parece correcto.



Yo soy profundamente optimista en el futuro del país, yo creo en mi patria, yo creo en los valores de mi patria, creo en Simón Bolívar, yo todos los días leo a Simón Bolívar.



Uno sin país y sin tierra y sin valores y sin tradición no es nada ni es nadie, uno tiene que vivir, nutrirse de esa sabia, de esos grandes valores.



Con relación a que se había desaparecido de las páginas de Aporrea y de su retorno nos comentó Sant Roz: yo siempre he pensado que escribir en Venezuela es difícil, por un lado, tengo que reconocer que se admiten en Aporrea mis expresiones que son bien fuertes y bien complejas...reconozco que estuve un tiempo fuera de Aporrea, deje de publicar...cree una página Ensartaos... y hay estoy, creo que es una manera de comunicarme con muchos lectores.









Consultar artículos de José Sant Roz en Aporrea: https://www.aporrea.org/autores/santroz