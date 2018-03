(VIDEO) El Arco Minero del Orinoco es una forma de inserción en el sistema capitalista global, Edgardo Lander

Martes, 06 de marzo de 2018.- Cerró la ponencias en el acto donde se presentó el Boletín No 1 Desarmando al Arco Minero, Edgardo Lander, sociólogo, para quien se hace imprescindible realizar una serie de precisiones sobre el tema del Arco Minero del Orinoco que contribuyan a lograr una mayor comprensión y manejo mas integral de este complejo fenómeno que está ocurriendo en Venezuela y que no solo nos afecta en estos momentos sino que se puede prever un fuerte impacto en la vida de las futuras generaciones del país.



Sostuvo Lander, en primer lugar que el decreto del Arco Minero no es un decreto aislado...sino que es la expresión mas importante de este gobierno, de una opción , de una forma de inserción en el sistema capitalista global y la división internacional del trabajo y de la naturaleza.



Esta opción está directamente dirigida a reforzar la lógica del patrón de acumulación hegemónico en el capitalismo hoy, en este sentido, tiene muy poco que ver con revolucionario o de izquierda, crítico, alternativo.



Se ha venido armando un andamiaje jurídico-institucional crecientemente coherente para profundizar esta dirección de inserción en el sistema capitalista global.



El gobierno ante la perspectiva de una crisis de agotamiento, una disminución de la renta petrolera claramente ha optado una forma muy firme, por avanzar, no para reemplazar el rentismo petrolero sino para complementar el rentismo petrolero, por un rentismo depredador en el ámbito minero.



A pesar de la propaganda reiterada del gobierno, que el propósito de todo esto tiene muy poco que ver con esta idea de regularizar la minería informal, de poner orden en el caos, de lograr reemplazar esa minería informal depredadora por una minería ecológica, socialista.

La minería informal se ha transformado durante el período de la Revolución Bolivariana de una forma muy brutal.











