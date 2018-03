¿Puede una sociedad desaparecer? obligados a tener un carnet para poder optar a las limosnas

Quizá los grandes teóricos revolucionarios no previeron un caso como éste de Venezuela; quizá ni Marx imaginó el surgimiento de una clase social especial: los obligados a tener un carnet para poder optar a las limosnas de la renta. Ahora se divide la sociedad, no entre explotados y explotadores, no entre proletarios y burgueses, sino entre carnetizados y burócratas, entre carnetizados y la nomenclatura.

Este fenómeno de la carnetización como chantaje, de manipulación a la masa es la perversión de la democracia burguesa llevada a los límites

del caos, es la ilusión de los malos gobernantes a tener en una computadora con un código a toda la población que le obedezca con sólo pulsar una tecla, es un reflejo condicionado que les permite llevar la manipulación a niveles cercanos a la perfección, el carnet funciona como un collar cibernético.