Presidente, deje la bravuconada

Maduro debería dejar de atacar a Ramírez, cada vez que lo hace queda evidente su cobardía, hacerlo desde esa posición de fuerza no es ningún mérito. ¿Por qué el presidente no se mide con Ramírez? Vayan a unas primarias, bueno, esta posibilidad está cerrada, los tipos expulsaron al Ministro y ya pasaron el contrabando de la candidatura por aclamación no se sabe de quién. Pero, ¿por qué el presidente no se mide con Ramírez en una elección nacional? Deje que se presente, ordene al cne que le acepte la candidatura, ordene el fiscal que ya no construya más acusaciones, ordene a los cuerpos de seguridad que se queden tranquilos, ordene a las televisoras y radios del Estado que le den un tiempo, vaya a un debate con Ramírez, demuestre allí todas sus acusaciones. Y así podemos decir que el presidente no es, simplemente, un bravucón esfímero.

