Oposición de izquierda protestó contra la criminalización de la protesta obrera y popular

Caracas, 1 de marzo.- Medio centenar de militantes y activistas se concentraron este jueves al mediodía frente a la Fiscalía General de la República para manifestar contra la criminalización de la protesta obrera y popular por parte del gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Algunas de las exigencias que resonaron durante la protesta fueron la de libertad para los presos políticos obreros Elio Palacios y Rodney Álvarez, el fin de los juicios a los trabajadores por luchar en defensa de sus derechos, como en el caso de Lácteos Los Andes; la liberación de los presos del hambre, detenidos por participar en protestas durante los meses de abril a julio del año pasado y los primeros meses de este año; justicia para Alcedo Mora y los hermanos Vergel, víctimas de desaparición forzada desde el año 2015, y en general por el cese de la criminalización de la protesta social y del ajuste hambreador del gobierno.



La Oposición de Izquierda en Lucha (OIL), de la cual forman parte el Sindicato Regional de Trabajadores de la Salud del Distrito Capital (Sirtrasalud-Distrito Capital), la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura), el Partido Socialismo y Libertad (PSL), Ruptura-Tercer Camino, la Secretaría de Relaciones y Propaganda de SinatraUCV, la Secretaría General de la FUTPV y otras organizaciones de izquierda, realizó la actividad conjuntamente con la LTS y Marea Socialista, con quienes también se emitió una declaración.



Al cumplirse 29 años de El Caracazo, Tony Navas, presidente de Sirtrasalud-Distrito Capital, aseveró que “el gobierno intenta soslayar la importancia de El Caracazo y ocultar su vigencia, pero para los revolucionarios que luchamos contra el gobierno asesino de CAP, y también contra este gobierno, está claro que las condiciones actuales de hambre, miseria y destrucción salarial, no solo son gravísimas, son incluso peores a las sufridas hace tres décadas. Por eso está sobre el tapete la posibilidad de un nuevo estallido social de grandes dimensiones. La rebeldía y combatividad popular que marcaron esa fecha histórica siguen vivas hoy. El fantasma del 27 de febrero recorre el país y le causa terror al gobierno y a la oposición patronal de la MUD”.



Orlando Chirino, dirigente nacional del C-cura, reivindicó la necesidad de que los trabajadores unifiquen sus luchas para enfrentar los salarios de hambre y derrotar la criminalización de la actividad sindical. “El gobierno ha llevado a millones de asalariados a la miseria y el hambre. La mayoría de los salarios ni siquiera alcanzan para cubrir los gastos de transporte que los trabajadores hacen para ir a su lugar de trabajo, o sea que se ha implantado el trabajo semiesclavo abiertamente en nuestro país mientras se habla de un falso socialismo. Solo podemos revertir esta situación saliendo a la calle unitariamente por un plan económico alternativo ante la crisis, como estamos promoviendo desde la OIL. Protestar no es terrorismo, reivindicamos la movilización de los sectores obreros y populares, si no luchamos nos matarán de hambre”.





