Este 01/03 a partir de la 1pm: Piquete contra la criminalización y judicialización de la protesta obrera y popular

28/02.- Un conjunto de organizaciones políticas y sociales hacen un llamado para la realización de una concentración en las afueras de la Fiscalia General de la República este jueves 01 de marzo a partir de la 1pm. A continuación el contenido de la convocatoria que realizan los abajo firmantes:



#ProtestarNoEsTerrorismo



¡BASTA DE PERSECUCIÓN Y REPRESIÓN A LOS TRABAJADORES!





El gobierno nacional viene desarrollando una agresiva política de persecución y represión contra diversos sectores de trabajadores que luchan o denuncian la realidad de sus lugares de trabajo, así como contra cualquier acción de protesta y descontento social. Llamamos a alzar la voz contra esa situación. Jueves 1ro de marzo, 12 del mediodía, frente a la Fiscalía General, Parque Carabobo.



En las últimas semanas han arreciado las prácticas antisindicales y represivas contra los trabajadores. Dos dirigente sindicales de Lácteos Los Andes pasaron una semana presos por protestar y exigir materia prima; un dirigente de Fetraelec permanece preso en el Sebin por hacer pública la realidad de la industria y las persecuciones a sus trabajadores; en el Metro de Caracas despiden a los trabajadores hasta por quejarse en las redes sociales de su bajo salario, incluso expulsan de la directiva del sindicato a quienes se organizan para luchar sin subordinarse al patrón/gobierno; por denunciar las irregularidades y el mal estado de la salud pública, por llamar a luchar, el sindicato de la salud Sitrasalud del Distrito Capital ha sido objeto de ataques, como el asalto e intento de allanamiento de su sede por parte de la burocracia sindical afín al gobierno. En Alcasa intentaron apresar, sin ninguna orden judicial, a un representante sindical tras la realización de una asamblea, persiguiéndolo por toda la fábrica. Desde hace más de seis años permanece encarcelado el preso político obrero Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera del Orinoco, por un montaje judicial del gobierno y la burocracia sindical del PSUV.



Es una política sistemática en el sector público, pero no se limita a éste. En Carabobo los trabajadores del supermercado privado Euromax sufren también persecuciones y humillación por parte de los cuerpos de “seguridad”, a petición de los dueños de la empresa. El pasado martes 20 de febrero, en Valencia, les tocó a los trabajadores de varias decenas de fábricas recibir una salvaje represión combinada entre la policía regional, la GNB, el CICPC y el SEBIN, resultando varios lesionados y decenas de detenidos.



El gobierno nacional, vaciado de apoyo popular y sostenido cada vez más en las FF.AA., lleva adelante una política represiva al servicio de un ajuste económico que descarga la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador. Tanto los empresarios como el gobierno le están haciendo pagar al pueblo la severa crisis económica del capitalismo rentístico, golpeando brutalmente y sin piedad sus condiciones de vida. A tal punto que tenemos ya lo que bien pueden catalogarse como “presos del hambre”: las múltiples calamidades y la falta de comida en las casas, ha llevado a múltiples acciones desesperadas de sectores populares procurando alimentos en supermercados, camiones o depósitos de comida, la respuesta del gobierno que se pretende continuador de la rebelión popular de febrero del ’89 es la represión y la cárcel. Exigimos la libertad de todos ellos, incluyendo a los manifestantes detenidos el año pasado que siguen presos, muchos de ellos sometidos a la justicia militar.



Recordamos y denunciamos que se cumplen este 27 de febrero 3 años de la desaparición forzosa de Alcedo Mora y los hermanos Vergel, en medio del más criminal y cómplice silencio por parte de los organismos del Estado.



Al mismo tiempo denunciamos el pago de la usurera deuda externa a expensas de las necesidades del pueblo, son 74 millones de dólares que en los últimos cuatro años han salido del país para alimentar las cuentas del capital financiero internacional mientras aquí faltan alimentos, medicinas, dotación de hospitales, planteles de educativos, y gran parte de las empresas públicas están prácticamente en desmantelamiento.



Exigimos aumentos de salarios reales, y no solo nominales, para la clase trabajadora, lo que se debe expresar en un salario mínimo que cubra el costo real de la canasta básica, indexado según el aumento de la inflación.



Nos oponemos también a la escalada injerencista del imperialismo estadounidense, de la misma manera rechazamos la política del gobierno de recostarse en China y Rusia, colocando al país como simple presa de la disputa entre los intereses económicos y geopolíticos de las potencias capitalistas. Así como repudiamos la utilización que hace el gobierno de esta situación para reforzar la violación de los derechos democráticos al interior del país, en nombre de una supuesta “defensa de la patria” mientras paga religiosamente la deuda externa a capitales gringos, mientras opera una vergonzosa y anti-nacional entrega al capital imperialista mediante la ley de inversiones extranjeras, las concesiones del Arco Minero del Orinoco y la emisión del Petro respaldado en los yacimientos petrolíferos.



Llamamos a las organizaciones de trabajadores, estudiantiles, de los sectores populares, a las corrientes de izquierda, de derechos humanos y democráticas, a manifestarnos en defensa del derecho a la protesta, de los trabajadores perseguidos y judicializados, por la reincorporación de los despedidos, por la libertad plena de los que permanecen bajo libertad condicional o presos por ejercer sus legítimos derechos.



¡Basta de persecución a los trabajadores y las luchas del pueblo! ¡Protestar no es “terrorismo”! ¡Liberación ya y sin cargos para los trabajadores presos por opinar o luchar! ¡Libertad plena para los procesados judicialmente por protestar! ¡Respeto a la autonomía sindical y a los derechos de asociación y manifestación! ¡Abajo el estado de excepción!



Convocan: Sindicato de Trabajadores Regional de la Salud del Distrito Capital (Sirtrasalud), Secretaría General de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FTUPV), Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-CURA), Marea Socialista, Oposición de Izquierda en Lucha (OIL), Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), Partido Socialismo y Libertad (PSL), Barricada – Juventud Revolucionaria Anticapitalista.