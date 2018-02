Henri Falcón: Vamos a ganar las elecciones presidenciales, estamos seguros de ello

Febrero 28 de 2018.- Henri Falcón, candidato oficial a las elecciones presidenciales por el partido Avanzada Progresista, afirmó este martes 27 de febrero que va a salir victorioso en los comicios del 22 de abril.

"Vamos a ganar, seguro estamos de ello. Estas elecciones debemos asumirlas y ganarlas porque los pueblos no se entregan, los pueblos batallan, sufren pero se levantan sobre la base de la verdad y de sus sufrimientos".

Durante declaraciones a la prensa, luego de su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, dijo "Venimos a hablar en nombre de millones de venezolanos que quieren una salida pacífica, constitucional, democrática y electoral. Venimos a este Consejo nacional Electoral a hablar en nombre de millones de venezolanos que quieren un empleo con un salario que no sea de hambre, que le permita alimentar a su familia, comprar vivienda, vivir con decoro, que le permita acceso al deporte, a la cultura y a una verdadera educación".

Se refirió a la inscripción de Nicolás Maduro, más temprano el mismo día, "Hace tan solo unas horas estuvo aquí nuestro adversario a la presidencia de la República (…) se olvidó de la inflación que sufre Venezuela, esa inflación que ha empujado a los venezolanos hacia la pobreza".

"Se olvidó el candidato del hambre hablar de la economía que se hunde en la quiebra, con una caída estruendosa del producto interno bruto que nos hizo retroceder más de 50 años, teniendo en el pasado un record productivo que nos colocaba en una situación privilegiada en el mundo y en la región".

Dijo haber pedido a los rectores del CNE observación internacional "Conversamos con la presidenta del CNE, hemos hecho un conjunto de solicitudes porque entendemos que el equilibrio y la igualdad a todos los candidatos y partidos es fundamental para rescatar la confianza en este ente electoral, hemos insistido en la solicitud de una observación internacional imparcial, completa, amplia, eficaz y especializada a través de las Naciones Unidas".

"Quiero un Gobierno de unidad nacional, sin distinciones, si no me creé vaya a Lara, en Lara hubo un gobernador para los que votaron por mi y los que no. Eso es lo que queremos para Venezuela".