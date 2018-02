Canciller Arreaza: Normalización de relación con España depende de Rajoy

El Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza Credito: Archivo

27-02-18.-El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo hoy que la normalización de las relaciones políticas y diplomáticas con España depende del Gobierno de Madrid y que espera alguna señal en ese sentido del presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, según reseña la agencia Efe.



“Dependerá de España, no de Venezuela. Nosotros no estamos atacando a España ni tratando de que la sancionen o apoyamos a los independentistas”, señaló en una conferencia de prensa en Ginebra, donde participa en la 37a sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



El Gobierno de Caracas expulsó a finales de enero al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, declarándolo “persona non grata”, una acción a la que España respondió con una medida similar contra el embajador venezolano en Madrid.