Los Trabajadores de la Salud emigran y se mueren de hambre y el Sistema de Salud se encuentra en franca decadencia

26 de febrero de 2018.-

"La tragedia que hoy día vivimos los venezolanos, adquiere manifestaciones cada vez mas grotescas y dantescas en el Sector Salud, tanto para quienes son sus usuarios, es decir, el pueblo pobre, como también para quienes laboramos en él. No son exageradas estas afirmaciones, las cuales confirmamos cuando las contrastamos con las terribles realidades existentes en los diferentes centros de salud, las pruebas más contundentes de esto son las condiciones en que se encuentran hospitales como por ejemplo, el Oncológico Luis Razetti de Cotiza, en Caracas. En el cual el equipo de radioterapia tiene siete (7) meses sin funcionar, así mismo, en lo que va de año las intervenciones quirúrgicas oncológicas se encuentran paralizadas por falta de relajante muscular, igualmente, se presentan escasez tanto de reactivos de Bioanálisis (hematología completa, perfil bioquímico, perfil lipídico, hiv entre otros) como también para la preparación de mezclas utilizadas en la quimioterapia. Ante este cuadro, que imposibilita prácticamente en sus funciones a este importante instituto oncológico, quien dispensa tratamiento a pacientes venidos de diferentes regiones del país, lo que se le ocurre a la gerencia de manera torpe, arbitraria e ilegal, es promover a sindicatos patronales y esquiroles para intentar acallar las denuncias sobre estas irregularidades, tal cual lo venimos haciendo desde Sirtra Salud Dtto. Capital".

Así lo afirman directivos de Sirtra Salud Dtto. Capital ante lo que consideran una terrible crisis de la salud y un desempeño errático de las autoridades, por lo que continúan con la denuncia :

"Hospitales en Caracas como el Hospital "José María Vargas", el Hospital "José Gregorio Hernández", el Hospital de niños "JM de los Ríos", el Materno Infantil de Caricuao "Pastor Oropeza" entre otros, así como en el interior, el Hospital General de Barcelona "Luis Razetti", el "Antonio Patricio Alcalá" en Cumaná Edo. Sucre, el Hospital "Emilio Carrillo" de Valera Edo. Trujillo, el Hospital "José María Vargas" de Pariata en la Guaira, por nombrar solo algunos, se encuentran literalmente en ruinas, incluso, informaciones de trabajadores de otros centros, dan cuenta presuntamente de permanentes decesos de niños recién nacidos, como los supuestamente ocurridos en la maternidad Santa Ana, en San Bernardino, perteneciente al IVSS, por contaminación de bacterias, al parecer producto del mal manejo de los desechos patológicos en el retén de la misma.

Por otra parte, aunado al cuadro descrito, se unen los procedimientos administrativos completamente arbitrarios y burocráticos por parte de la Gerencia Estadal de Salud del Dtto. Capital, por cuanto de los exiguos recursos financieros que el Ministerio del Poder Popular Para La Salud asigna a los hospitales, a centros como el Hospital "Francisco Antonio Risquez" de Cotiza y al Materno Infantil "Hugo Chávez" del Valle, no le han hecho los desembolsos correspondientes condenándolos al deterioro progresivo y a un posible cierre técnico. Vale decir, que por la falta de recursos para la compra de suministros de materiales de Limpieza, de oficina, de reproducción, de papelería y otros, se ven tremendamente afectados en su funcionamiento todos los hospitales"

Los dirigentes sindicales también se pronuncian sobre algunas "modificaciones chucutas". que la federación Fenasirtrasalud introdujo a última hora, después de aprobada, la recientemente firmada normativa laboral. Finalizando su exposición. expresando lo siguiente:

"Hemos calificado a la reciente Normativa Laboral del Sector Salud como una burla y una estafa a los trabajadores y trabajadoras, debido a que en sus cláusulas no se aprueban la obtención de verdaderos beneficios para estos. Cláusulas que tuvieron montos originales de Bolívares 5 mil y hasta 3 mil, no pueden ser sino consideradas como ridículas y miserables, y a quienes la convalidaron como verdaderos tránsfugas desclasados que condenan a sus hermanos de clase al hambre y a la mendicidad o emigrar tristemente a otros países, estos señores no deben ser llamados dirigentes sindicales. Para completar su infame conducta, ahora pretenden tapar con un artilugio barato, al cual han denominado "Extensiones de la Normativa Laboral", unas "modificaciones chucutas" con montos igualmente ínfimos a algunas cláusulas ( de 5 mil a 20 mil bolívares), con lo cual queda al descubierto la piratería e irresponsabilidad con la que "discutieron" la normativa laboral hecha pública en octubre del 2017, siendo la oportunidad legal correspondiente para acordar con el patrón la etapa previa a su aprobación, es decir su discusión, y no estos remiendos patéticos que le hacen a última hora para intentar excusarse.

Por estas razones llamamos a los trabajadores y trabajadoras a deplorar la conducta Patronal de Fenasirtrasalud y de algunos de los sindicatos paralelos y desclasados que lo conforman, quienes jamás defienden a los trabajadores sino a los patronos. Exhortamos también a todos los Gremios y Sindicatos de vocación clasista y a los trabajadores y trabajadoras de la Salud en general, A LUCHAR Y MOVILIZARNOS POR UN AUMENTO DE SALARIO REAL EQUIPARABLE A LA CANASTA BASICA INDEXADA (26 millones de bolívares) tal como aparece en el ARTICULO 91 DE LA CONTITUCION, todo esto para que no nos sigan matando de hambre y no le destruyan la vida a nuestras familias.

Trabajadores del mundo, uníos!

Es autentico SIRTRA SALUD DTTO. CAPITAL