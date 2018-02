Transportistas de Puerto Cabello amenazan con paralizar actividades tras detención de líder gremial

26 de febrero de 2018.-Los gandoleros de Puerto Cabello no quieren dejar de trabajar. De eso viven. Pero de no lograrse las condiciones claras, en cuanto a cantidad y peso de la mercancía, podrían dejar al Estado, tras la detención confusas del presidente de la Cámara de Transporte del Centro (Catracentro), Jonathan Durvelle, por un presunto desvío de un lote de comida.

Julio Abreu, presidente del Frente de Graneleros de Puerto Cabello (Fetragransip) adelantó que están agotando las vías de negociación con el Ministerio de Alimentación para evitar llegar a esta medida.

La consternación del gremio, que agrupa a más de dos mil 200 conductores, es evidente. La aprehensión de la máxima autoridad de Catracentro y su padre, Sthepen Durvelle, el día jueves cuando acudieron a una reunión convocada por el ministro Luis Medina Ramírez en la sede de la Corporación Única de Servicios Alimentarios (Cuspal) en Caracas, les dejó claro que todos son vulnerables a pasar por esa situación.

Al llegar al lugar fueron detenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y llevados a la sede de este organismo,en El Helicoide, donde permanecen bajó averiguación por el supuesto faltante de artículos (leche y arroz) que van dentro de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), cuyo destino sería un galón en Tazón. Por el caso también se detuvo al agremiado de Catracentro, Farid Abijamad, desde la mañana del domingo.

"Para nosotros se trata de un secuestro ya que no hay cargos tras haber transcurrido 96 horas retenidos y es por ello que necesitamos una reunión urgente con el ministro, a fin de que se establezcan las condiciones claras de cómo se llevará dichas cargas, sobre las cuales nosotros no tenemos posibilidad de manipulación ya que están en resguardo durante todo el proceso bajo parámetros de funcionarios del Estado".

El hecho provocó una asamblea de emergencia en la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, en la que se acordó exigir garantía a la integridad de todos los que participan en la cadena alimenticia. De lo contrario no se cargarán. También se concluyó que no se emitirán guías de cargas desde las 2.00 p.m. hasta las 6.00 a.m. de ningún tipo.

En esa reunión estuvieron presentes representantes de la Asociación de Transportistas de Contenedores (Asotracontainer), la Federación de Transportistas Graneleros y Similares (Fetragransi), Catracentro, Fedecámaras Carabobo, y un número importante de transportistas de carga de contenedores y a granel.

Carlos Luis González, presidente de Fedecamaras Carabobo, destacó que es muy preocupante esta acción tomada contra estas personas a las que se les detiene sin orden judicial lo que representa una violación al debido proceso.

En el caso de las cargas refirió que todo el procedimiento lo ejecutan funcionarios de organismos nacionales. "Todo lo que llega, desde que se baja del barco hasta que llega a su destino tiene la discrecionalidad de funcionarios públicos como el precinto de las puertas, fotografía de la unidad y chóferes". Refirió que los camiones salen escoltados desde el muelle hasta el sitio de destino por la Guardia Nacional.

El vicepresidente de Catracentro José Castro, destacó que fue hasta el domingo 25 en horas de la tarde, que familiares de Durvelle lograron hacerle llegar en el Sebin ropa y medicinas. "Abogamos por la resolución de de esta situación que mantiene detenidos a un trabajador responsable como lo es Durvelle".