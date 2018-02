José Vicente Rangel: el nivel de frustración de la oposición es patético

25 de febrero de 2018.- Los reiterados errores y el ejercicio arrogante de la oposición en Venezuela en la práctica de la política han generado divisiones en su seno y la ha arrojado a un escenario en el que el dilema se mantiene ante los próximos pasos políticos, subrayó el analista político venezolano José Vicente Rangel.



Al inicio de su programa José Vicente Hoy, que transmitió este domingo Televén, mencionó que "el nivel de frustración de la oposición es más que alarmante, es patético", y que es una situación que nunca antes se había visto en el país.



Dijo que a semanas de las elecciones presidenciales, pautadas para el 22 de abril, ese sector —que en los últimos años ha exigido comicios— hoy, de manera irónica, se encuentra sin candidato y sin propuesta para el país.



La falta de programa electoral se debe a "la crisis que la afecta. Le impide elaborar un proyecto más o menos aceptable por la colectividad nacional y sin una línea de acción permanente que genere confianza en sus actores, debido a la dependencia vergonzosa que demuestra permanentemente".



"¿Cómo puede ser opción atractiva una oposición errática que siempre genera confusión en su propia gente? ¿Cómo le pueden creer los seguidores a dirigentes cuyas característica principal es la comisión sistemática de errores?", se preguntó.



Recordó que ese escenario conflictivo en el que se encuentra la oposición también es producto de la pérdida completa "de la noción de patria", lo que se ha evidenciado, dijo, en diversas oportunidades. La más reciente es lo ocurrido en República Dominicana, donde, tras meses de discusiones y conversaciones con el Gobierno Nacional, se había consensuado un acuerdo, del cual se abstuvieron de firmar a última hora luego de que recibieran una llamada desde Bogotá, Colombia, afirmó.



Ese hecho "tiene un impacto demoledor en la opinión pública nacional", por lo que hoy "se le plantea el dilema de participar o no en las elecciones presidenciales el 22 de abril".



Si acuden al evento comicial, "corren el riesgo de un desastre total, y si no lo hacen, están planteando la siniestra opción manejada por Estados Unidos, España, Colombia y otros de no reconocer la realización de los comicios y de actuar en función de escalar más las amenazas de bloqueo" contra el país.



La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)