Frente Amplio Nacional Bolivariano: candidatura del General Francisco Visconti es una opción diferente a la partidocracia de la MUD y el PSUV

El General Francisco Visconti y los voceros designados del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB), Edward Zapata y Alexis Campos. Credito: Prensa FANB

25 de febrero de 2018.- En consideración de los voceros designados del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB), Edward Zapata y Alexis Campos, la postulación del General Francisco Visconti como candidato a la presidencia es una opción totalmente diferente a la partidocracia que conforman por igual la MUD y el PSUV, los cuales han demostrado, además, una desvergonzada y desmedida ambición de poder que nada tiene que ver con la construcción de la democracia participativa y protagónica que anhelan los sectores populares venezolanos.



Explicó Edward Zapata que ésta es una candidatura antisistema porque plantea derribar los fundamentos que legitiman la obsoleta democracia de partidos políticos, los que terminan por coaccionar e impedir la organización libre del pueblo, negándole el papel que le corresponde de sujeto histórico de su propia emancipación y el ejercicio pleno de su soberanía.



Anunció asimismo que el Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) realizará una rueda de prensa el día martes 27 de febrero, a las 9:00 am, en Caracas, en el Salón Río Negro de Katara Espacios, Edificio ELWI, Avenida Principal del sector El Bosque, a la salida de la estación Metro Chacaíto. Esto con la finalidad de dar a conocer mayores detalles en relación con la postulación oficial de Visconti ante el CNE y la plataforma de apoyo con que éste cuenta para la contienda electoral del próximo 22 de abril.



«El escenario de las próximas elecciones presidenciales -continuó Zapata- nos servirá para dar a conocer con mayor énfasis nuestra propuesta de transformación ante todos los venezolanos, de manera que se abra un amplio debate colectivo sobre las verdaderas causas y los verdaderos responsables de la crisis económica actualde nuestra nación y se analice con sentido crítico, se reoriente sin ánimo sectario y se amplíe de forma dinámica y continua la organización soberana del pueblo»



Por su parte, Alexis Campos manifestó que los cambios políticos, económicos, sociales y culturales generados en estos últimos 18 años, incluyendo aquellos que podrían calificarse de negativos, representan un importante punto de partida para lograr una diferenciación profunda respecto a la concepción y el ejercicio del poder representados por el gobierno adecorevolucionario de Nicolás Maduro y de la oposición de derecha agrupada en la MUD.



«En ningún momento y bajo ninguna circunstancia estamos buscando cuadrarnos electoralmente con la MUD o con el PSUV, ya que ambos factores encarnan la vieja política partidocrática contra la cual nos rebelamos civiles y militares en las fechas del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992. Hacerlo sería negar las aspiraciones democráticas de nuestro pueblo y, sobre todo, el sacrificio de los hombres y las mujeres que participaron en esta gesta combinada del 92, como sí lo hacen quienes, desde el gobierno, traicionan el Proyecto Bolivariano original, regocijándose en la corrupción más descarada de nuestra historia y esforzándose por alcanzar acuerdos con la oposición para seguir haciéndolo».



Por tal motivo, reiteró el vocero designado del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) que la candidatura presidencial antisistema del General Francisco Visconti es una referencia moral incuestionable para una gran mayoría de venezolanos y venezolanas, independientemente de cual sea la ideología política que cada quien tenga y de su condición social o económica, lo que contribuirá a darle al pueblo una opción diferente con que se pueda superar el marco de referencia política actual y se logre, por efecto del saldo electoral, que exista en todo el territorio venezolano un poder popular realmente soberano y autogestionario.



Denunció asimismo que personas afectas al gobierno madurista se han dado a la inmoral tarea de querer desprestigiar al General Visconti, endilgándole una serie de calificativos negativos, cuando es de todos conocida su posición de defensa del Proyecto Bolivariano original, de la soberanía nacional y de su abierto cuestionamiento a la partidocracia. «Esto pone en evidencia la debilidad ética y moral de aquellos que acompañan la gestión entreguista y antibolivariana de Maduro, por lo que se prestan a atacar, no sólo a Visconti, sino a todo aquel que mantiene firme su integridad y lucha por construir un poder popular realmente soberano, más allá del clientelismo político que se viene practicando con las dádivas gubernamentales»



Cuestionó fuertemente a la oposición de derecha por su dependencia lacaya respecto a los mandatos de Estados Unidos y sus otros aliados extranjeros, lo que descarta que esté comprometida con el futuro democrático de esta nación, lo que demuestra al seguir fraguando planes de desestabilización que nada más han servido para crear zozobra, provocar muertes y, aunque sus dirigentes no lo quieran admitir nunca, para apuntalar al mismo gobierno que tratan de derrocar. «Quizás por esto mismo, la oposición sea el bando con menos perspectiva de triunfo en esta contienda electoral, además está el hecho constante de incitar la abstención entre sus seguidores al tildar constantemente de fraudulento al Consejo Nacional Electoral, lo que al final, repercute en su propia contra y credibilidad», remarcó Campos.



Insistió en que la candidatura presidencial antisistema del General Francisco Visconti no es producto del azar sino de la convicción compartida de venezolanos y venezolanas de diversas regiones del país, gracias a los intercambios y debates llevados a cabo en las mismas, programados mediante contactos por los números telefónicos 0412-4404547 , 0414-4079467 y y 0416-5451177, lo mismo que por el correo franbo.venezuela@gmail.com.



Recalcó que a los integrantes del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) no les extraña que la opción patriótica representada por el General Visconti sea atacada y vilipendiada desde el gobierno y la oposición, en vista que es una opción sustentada en los ideales bolivarianos, robinsonianos y zamoranos, además de ser promotora de una verdadera transformación estructural del Estado burgués liberal, con la finalidad de hacer realidad la soberanía del pueblo venezolano.



Por último, hizo un llamamiento a la población venezolana a expresarse el próximo 27 de febrero, a propósito de la conmemoración de la rebelión popular antineoliberal del Caracazo, en contra de la ineficacia y la corrupción del gobierno pesuvista, lo que podrá hacerse con un cacerolazo, un twitazo y cualquier otra forma de protesta cívica que le haga saber a la dirigencia chavista y opositora el descontento y el rechazo generalizado al sistema partidocrático vigente.-