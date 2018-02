(VIDEOS) "El Gobierno pretende legalizar el hambre en Venezuela" sostiene la Oposición de Izquierda en Lucha

La Oposición de Izquierda en Lucha convocó a una rueda de prensa el jueves 22 de febrero, en Caracas, a la que asistimos y registramos sus declaraciones a través de sus distintos voceros y que presentamos a continuación a aporreadores y aporreadoras.



Se planteó la situación actual del país que está padeciendo una de las peores crisis conocidas caracterizada por el alto costo de la vida, la especulación y la carestía de alimentos y medicinas.



En este primer video, Tony Navas leyó el texto central que titularon: Ante La Tragedia que Vivimos Los Trabajadores y Trabajadoras y que sintetizaron en la oración: Nos están matando de hambre.







José Mora de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela anunció que están impulsando un plan de emergencia desde los trabajadores, desde el pueblo pobre que somos los que estamos padeciendo esta brutal crisis que impulsa el Gobierno Nacional y los empresarios y los boliburgueses en contra de los trabajadores y el pueblo.



Los pasos concretos que estamos exigiendo son:



1- Aumento salarial para todos los trabajadores, general.



Argumentó Mora, la enorme brecha que existe entre la canasta alimentaria que ronda en mas de 16 millones y la básica de mas de 26 millones con un salario de 248,000 Bs mensuales y una cesta ticket de 549,000 Bs.



Con esto el Gobierno pretende legalizar el hambre en Venezuela.



2- Moratoria del pago de la deuda.



3- Cese de los contratos de las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco y de la entrega del Arco Minero.



4- Detener la criminalización de la protesta.



Le hacemos un llamado a la clase trabajadora, mas allá de cualquier diferencia política, cualquier diferencia ideológica, los trabajadores tenemos que unirnos y aprobar un plan de lucha y de movilización.



Ni la represión, ni las amenazas de este gobierno pueden frenar el ímpetu de la clase trabajadora.



5- Se tienen que importar masivamente alimentos y medicamentos, mientras se producen.



Porque aquí está la clase trabajadora que quiere poner a producir las industrias, aquí está un pueblo que quiere producir, pero el gobierno prefiere entregar dólares a 10 Bs que crean una fuente de corrupción y que para alimentos y medicinas y no hay alimentos y no hay medicinas.



Porque se roban ese dinero, porque se roban esos dólares y el pueblo se muere de hambre.



Solo la lucha cambia la vida, solo la unidad de la clase trabajadora y un plan de movilización vamos a enfrentar estas medidas económicas de este gobierno hambreador, corrupto y represivo.







Prosigue José Mora con su análisis de la situación de los trabajadores, la clase trabajadora está comprometida con la producción...trabajamos las 24 horas del día, las 52 semanas del año, los 365 días el año.



Un salario mínimo de 248,000 Bs no alcanza ni para comprar un cartón de huevos, donde una cesta ticket de 549,000 Bs ni un kilo de carne se compra en este país.



La primera libertad democrática que tiene el ser humano es comer por lo menos tres veces al día, comida balanceada, el derecho a la salud y el derecho a expresarse políticamente.







Finaliza la rueda de prensa de la Oposición de la Izquierda en Lucha con la participación del profesor Armando Guerra, quien mencionó el caso de Lácteos Los Andes, cuyos trabajadores tomaron las calles de Barquisimeto, hace aproximadamente quince días, exigiendo materia prima, exigiendo que el Estado los dote de materia prima, además se refirió a un caso similar en el estado Carabobo.



Los trabajadores están saliendo a las calles en la defensa de los puestos de trabajo.



Se pregunta el profesor Guerra: ¿Dónde van los productos de la dieta básica del venezolano? ¿Quienes los traen al país? ¿Con qué tipo de dólares?



Traen productos desde Mexico que deberían ser invertidos esos recursos, mas bien, en la reforma agraria y en las empresas del país, es decir en lugar de importar debieran distribuirse en el contexto nacional para que los trabajadores produzcan, crear riqueza en el país.



Añadió: nosotros creemos que la clase obrera debe gobernar, que la clase obrera esta ya capacitada de gobernar.



Debemos hacer un frente de trabajadores a nivel nacional, en exigencia de lucha contra el hambre, contra las políticas de este gobierno, contra las políticas hambriadoras que este gobierno está imponiendo.



Por su parte el dirigente estudiantil Omar Vázquez Heredia se refirió a que la inflación no es causada por los salarios como señalan la derecha gubernamental asi como la derecha opositora, sostiene que la inflación es responsabilidad de la contracción de la oferta de mercancías, la contracción de la inversión privada y el pago de la deuda externa.



Es falso que los trabajadores pidan aumentos de salarios imposibles.



Sostuvo Vázquez la necesidad de aplicar un conjunto de medias: suspender de inmediato el pago de la deuda externa, segundo, la repatriación de los capitales fugados por empresarios de la fracción tradicional de la burguesía y por empresarios de la fracción emergente, llamados la boliburguesía, tercero, la inversión de esos recursos en un aparato productivo nacional en el cual deben tener participación los trabajadores.