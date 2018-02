Confesión de involucrado revela vinculación de Leopoldo López con plan terrorista

Leopoldo López Credito: Archivo

24 de febrero de 2018.- Los organismos de seguridad del Estado lograron esta semana desarticular un grupo que tenía como objetivo la presunta ejecución de un plan terrorista. El secuestro del expresidente del Banco Central de Venezuela (BCV) y exministro de Finanzas, Nelson Merentes Díaz, era parte de los cometidos del complot, que tiene entre sus promotores a Leopoldo López.



El rapto de Merentes Díaz, según la confabulación, debía ser ejecutado por Luis Alberto Navas Medina, de 60 años de edad y quien hoy es uno de los detenidos. En el interrogatorio, cuyos fragmentos fueron publicados en Twitter por el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, el militante de la organización Voluntad Popular (VP) admitió que sí fue contactado para tal misión.



En la entrevista, Navas Medinas —quien funge además como coordinador de VP en Caracas— reveló que el secuestro se venía planificando desde hace varios meses.



Para tal objetivo, se comunicó con el también capturado Eligio Arraiz Arocha. Así lo develó éste: "Me contacta para hacerme una oferta de trabajo, hacerme una propuesta. Entonces, nos encontramos en el centro de la ciudad capital, y ahí es donde me nace la oferta, me hace la propuesta".



Arraiz Arocha mencionó además que Navas Medinas, a quien dijo conocer desde hace más de 20 años, en el encuentro sostenido en el centro de Caracas le admitió que detrás de este plan "está la gente de Voluntad Popular".



El director del Sebin indicó que, de acuerdo a las investigaciones, el secuestro frustrado tenía como objetivo la "obtención de financiamiento al terrorismo".



"Estos hechos constituyen un cambio en las fuentes de financiamiento de los grupos terroristas que pretenden el derrocamiento del Presidente Maduro", escribió en la red social González López.



Otros de los planes de dirigentes de Voluntad Popular, reveló Navas Medinas en la entrevista, fue el plan de secuestro de un comerciante del estado Miranda, con la colaboración de privados de libertad, confesó.



López dirige planes



Voluntad Popular nació como un movimiento en 2009 y se consolidó como organización política en 2011. Fue fundado por Leopoldo López, condenado a 13 años, nueve meses y siete días de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir, cometidos en la ejecución del plan sedicioso "La Salida", entre febrero y junio de 2014, en el que fueron asesinadas 43 personas y produjo más de 800 heridos.



En el interrogatorio de Navas Medina, el nombre de Leopoldo López quedó exhibido. El detenido dijo que le había instruido activar las acciones de calles y que recientemente, el 20 de febrero de este año, se realizó una reunión en la sede de Voluntad Popular.



Allí, "el llamado del ciudadano procesado judicial Leopoldo López fue de continuar en las calles y mantener las abstención electoral", señala el acta de la entrevista.



Ante ello, González López agregó que los organismos de seguridad del Estado estarán en "permanente vigilancia, lucha constante y sin descanso para mantener la paz de la patria".



Esta nota ha sido leída aproximadamente 3108 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)