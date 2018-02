Ilenia Medina: Alianza del PPT con la revolución se basa en el respeto, la ética y soberanía

Ilenia Medina, Credito: Archivo

23 de febrero de 2018.- El Partido Patria para Todos (PPT) consolidó una alianza de corresponsabilidades que se traduce en el apoyo a Nicolás Maduro para las elecciones presidenciales del 22 de abril hacia una patria ética, soberana, segura y productiva, señaló la secretaria nacional de esta organización política, Ilenia Medina.



La dirigente política subrayó que esta alianza está basada en una relación de respeto entre las organizaciones políticas, sobre todo con el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), así como a las diversas políticas y estrategias.



"Esos criterios, de la patria ética, soberana, segura y productiva, son con cuatro bloques que, consideramos, hay que atender prioritariamente", puntualizó Medina y destacó que en función de cumplir con esos propósitos, el presidente Nicolás Maduro firmó un acuerdo de compromiso con el PPT.



"Si logramos la unidad nacional en función de preservar el país, su integridad, su soberanía, sus riquezas para nuestro pueblo vamos a avanzar, no tengo dudas", enfatizó Medina este viernes en entrevista en el programa Encendidos, de Venezolana de Televisión.



La dirigente política refirió que el PPT siempre ha colocado en el centro de sus debates el socialismo y el cumplimiento de las responsabilidades políticas al respecto y mencionó que aspiran a que los movimientos vinculados con este partido tengan algún protagonismo en el diseño de políticas públicas.



Por otra parte, Medina cuestionó la pretensión de factores de la oposición de continuar su agenda de violencia en vez de participar en las elecciones presidenciales.



"Es una oposición irresponsable que pretende colocar un escenario de violencia, pero eso no lo van a lograr porque el sector del pueblo venezolano que es opositor no quiere la violencia, quiere la paz, quiere que se resuelvan los problemas y por eso es necesario que ellos tengan un representante que se identifique con ellos y luche con ellos" democráticamente, electoralmente, en todo caso, sostuvo.



