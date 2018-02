Amazonía Peruana: Nuevo derrame petrolero en el lote 192

Captura de pantalla de video donde se aprecia el petróleo bajando por el río Macusari.



22/02/2018.- Otra vez. Un nuevo derrame de petróleo viene afectando a las comunidades de la Amazonía norte del Perú. Esta vez, el derrame se ha producido en territorio achuar, a la altura del kilómetro 34 de carretera petrolera del Lote 192, en un ducto operado por la empresa Frontera Energy. Hasta el momento, la contaminación ha afectado a tres comunidades y a una población cercana a las 1000 personas.



Según ha indicado la empresa, la causa del incidente tiene que ver con la “fatiga” del ducto.



El derrame, ocurrido el último domingo 18 de febrero, se originó en un punto al interior del territorio de la comunidad Nuevo Nazareth y ha llegado, aguas abajo por el río Macusari, hasta las comunidades de Nueva Jerusalén y Sayki.



Las demandas inmediatas de las comunidades son el abastecimiento de agua potable, dado que el agua del río está contaminada; así como alimentos, medicina y atención médica.



Según denunció Carlos Sandi, presidente de la federación FECONACOR, que representa a las comunidades de la zona, la emergencia desplegada por la empresa Frontera Energy se realiza básicamente como contingencia ambiental en el km 34, en el punto del derrame. El apu denuncia la falta de rapidez y atención integral de la empresa, lo que genera una peligrosa exposición a contaminación. “Si no les atienden la empresa, las comunidades anuncian que se movilizarán”, informó.



Las comunidades exigen además una mesa de diálogo con la empresa. “Hasta el momento ha llevado sólo un poco de agua a la comunidad Nueva Jerusalén, que no abastece nada; hasta ahora no llega ayuda a Nazareth”, añadió el apu.







Niño de Nueva Nazareth, luego de caer al río contaminado. Foto: FECONACOR.







Luego de cuatro días de ocurrido el derrame, la población achuar continúa exigiendo atenciones efectivas a la empresa petrolera y al Estado peruano. “Las evidencias hablan solas, el pueblos achuar está viviendo una emergencia total”, señaló Carlos Sandi.



“Es un dolor para mí, la población está triste, donde van a conseguir [agua apta para] consumo humano, nunca habíamos pensado que iba a ocurrir esto”, señaló el apu Julio Maynas, de Nueva Jerusalén.



Según indicó el monitor ambiental de la comunidad, Roberto Sandi, el derrame se ha detenido y las labores de contingencia se están ejecutando en el lugar donde se ocasionó; sin embargo, el crudo ya vertido en el río es trasladado aún por la corriente del agua. El monitor alertó que el petróleo llegaría hasta el río Corrientes.



Según se informó, OSINERGMIN, el organismo regulador del sector energía, ya se encuentra en la zona investigando las causas del derrame.







Más de 40 derrames en el Lote 192



Antes de este derrame, también se han registrado derrames de petróleo en la comunidad Los Jardines (febrero 2018), Doce de Octubre (noviembre 2017), José Olaya (setiembre de 2017) y una vez más Doce de Octubre (setiembre de 2017).



De acuerdo a informes recientes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, (OEFA) desde el inicio del contrato de servicios de la empresa Frontera Energy en setiembre de 2015 a la fecha, los incidentes de derrame han superado los 40 casos.







Con información de PUINAMUDT