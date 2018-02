Frente Amplio Nacional Bolivariano postula al General Francisco Visconti como candidato presidencial

El General Francisco Visconti junto con otros integrantes del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB)

22 de febrero de 2018.- Como estaba programado, este 20 de febrero el Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) hizo saber en rueda de prensa celebrada en Caracas su disposición de postular junto a otros factores políticos y sociales patrióticos al General Francisco Visconti, líder de la rebelión cívico-militar antipuntofijista del 27 de noviembre de 1992, como candidato presidencial, en lo que sus integrantes estiman como una alternativa válida con que podrá solventar el pueblo venezolano la aguda crisis moral y económica que le afecta actualmente.



En compañía de Peggy Salazar, el Mayor (Ej) Martín García, Alexis Campos y Edward Zapata, voceros nacionales del FANB, el General Visconti se definió como candidato presidencial antisistema y expresó que, a pesar de no disponer hasta ahora con el respaldo electoral de un partido político legalmente constituido, confía en que el pueblo venezolano vote por el proyecto que representa, por la vía de un grupo de electores, por iniciativa propia o por algún partido político que lo acompañe en los comicios presidenciales del venidero 22 de abril.



«Nuestra propuesta -afirmó Visconti- es el rescate del Proyecto Bolivariano Original, del cual Hugo Chávez se apartó». Explicó que gran parte de lo que acontece en el país, con un saldo negativo en materia económica que pone en riesgo no solamente la paz social sino también la soberanía territorial y los recursos estratégicos que posee Venezuela, tiene su causa en esta desviación y tergiversación del Proyecto Bolivariano, poniéndolo al servicio de intereses foráneos.



Sostuvo que su candidatura se diferencia de la concepción política con que se identifican por igual la corriente encarnada por Nicolás Maduro y quienes se agrupan bajo las siglas de la MUD, los cuales en ningún momento estarán dispuestos a desmantelar el Estado burgués liberal en beneficio de la consolidación de un poder popular realmente soberano, con incidencia en los demás aspectos de la vida social. Cuestionó el clientelismo político del que hace uso Maduro a través del Carnet de la Patria, con los bonos con que pretende retener el poder, lo que se ha puesto de manifiesto con la carnetización de la militancia del PSUV, explotando la necesidad de recursos de la población.



«Somos la propuesta antisistema ante la situación crítica que estamos viviendo los venezolanos», recalcó. Esto debido a la intención de los grupos opositores y gubernamentales de darle continuidad y fortalecimiento al sistema imperante mediante la suscripción de un pacto de élites, similar en propósitos y condiciones al pacto de Punto Fijo.



Aseguró que «la democracia de partidos es la que nos ha llevado a esta situación». De ahí que planteé que no se trata de cambiar un presidente o un partido político por otro, los que harán lo mismo que se ha hecho desde hace, por lo menos, sesenta años, sin darle oportunidad a los sectores populares de construir sus propios espacios democráticos, en sintonía con sus respectivas necesidades y aspiraciones, sino de “reemplazar el sistema de partidocracia cogollérica por la consolidación de un verdadero poder popular, para que el pueblo organizado asuma la administración pública”.



Admitió que resultará difícil ganarle estas elecciones al gobierno en vista de las condiciones que rigen todo el proceso electoral, «cuestión que no debe inhibirnos de participar y de mantener la propuesta más allá de la consulta presidencial». Sin embargo, aspira obtener el voto de chavistas y de opositores, porque "la sociedad venezolana es multifactorial, es diversa" y "el venezolano no solamente es chavista o de la MUD; en las comunidades hay chavistas, de la MUD, gente que no tiene que ver con la política".



«Somos -recalcó- una propuesta robinsoniana, bolivariana y zamorana. El Libro Azul de Chávez representa un resumen de la propuesta bolivariana, recoge toda la base teórica que nos legó Simón Rodríguez, con las experiencias que desarrolló Bolívar y con la popularización que hizo Ezequiel Zamora».



Responsabilizó a la actual dirigencia política, sin exceptuar a la oposición, de los diversos problemas que confrontan, con mayor intensidad, los sectores populares de Venezuela. «Desafortunadamente, quienes han administrado el país durante estos últimos 18 años -explicó Visconti a los medios-fueron ubicados allí por Hugo Chávez, y los desaciertos que estas personas tienen, o su capacidad para asumir estas funciones, han debido ser previamente evaluados por Hugo Chávez. Él fue la persona que hizo la selección de sus acompañantes, de su grupo de trabajo. Y no solo eso: hizo la selección de sus herederos en la administración pública».



Anticipó que, de llegar a la Presidencia de la República, «estaríamos comprometidos con el pueblo venezolano a transferirle el poder, al igual que empeñados en derrotar la inflación con producción nacional, en un proceso de recuperación económica que tenga como primer objetivo el buen vivir de los venezolanos y las venezolanas».



Finalmente, expresó que aquellas personas que deseen adherirse a su propuesta presidencial podrán hacerlo por medio de los números telefónicos y el correo franbo.venezuela@gmail.com, así como para establecer contactos que permitan elevar el nivel organizativo del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) en todo el territorio venezolano.