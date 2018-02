Programa Pueblo en Lucha - Entrevista a Reinaldo Quijada, Cesar Romero y Alejandro Álvarez

​En esta edición del programa Pueblo en Lucha, el Coordinador Nacional del Partido UPP89, Reinaldo Quijada expone su opinión sobre el llamado a elecciones presidenciales, y los acuerdos entre gobierno y oposición, por otra parte también anuncia que UPP89 va participar en estas elecciones con candidato propio, “UPP89 definitivamente va ir con candidato propio, nosotros no nos sentimos identificados con la oposición, hemos cuestionado todo el significado de la oposición, para resumir me remito a la Cuarta Republica lo que fue el significado de esa política de exclusión, donde el ciudadano común sobre todo los sectores populares no eran tomados en cuenta…”



Continuando con el programa, tenemos la participación de Cesar Romero, dirigente Nacional de Marea Socialista, comentando la opinión de movimiento sobre la coyuntura del país y el llamado a elecciones. Expone que “la gran mayoría del pueblo venezolano tiene una desconfianza en el sistema electoral fraudulento que ha venido diseñando el gobierno desde 2017…” Además comenta que hace tres años Marea Socialista solicito SOMOS como nombre para legalizarse como partido y este fue rechazado y ahora lo solicita Delci Rodríguez y se lo dieron enseguida.



Para finalizar, es entrevistado el Secretario Sindical de SIDERNAC, que nos habla sobre la situación actual de los trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional, declaro que “trabajaremos 5 horas por turno, ante la falta de comida, nos estamos muriendo de hambre”.



Entrevista realizada por Daniel Rodríguez y Silimar Salazar a Reinaldo Quijada, Cesar Romero y Alejandro Álvarez, en el programa "Pueblo en Lucha"