No es el SENIAT, es el Pueblo sometido a una criminal Inflación e Impuestos Indirectos quien rompe los records del ente recaudador (por ej.: IVA)

21 de febrero de 2018.-

Este trabajo del Equipo de Investigación de Marea Socialista se apoya en las cifras al Cierre del Año 2017 publicadas recientemente, como le corresponde al SENIAT en su competencia sobre la Recaudación Tributaria No Petrolera y Aduanera. Su importancia radica en que se trata de cifras en bolívares que constituyen el componente más considerable de la estructura de Ingresos y Fuentes de Financiamiento del Presupuesto Nacional de la República Bolivariana de Venezuela[i].

El trabajo lo dividimos en tres partes:

Una Primera Parte se apoya en datos de Presupuestos Nacionales Estimados (PNERBV) anteriores al 2017 que fueron publicados en las Gacetas Oficiales como se establece en la vigente Constitución de 1999 y en datos no publicados en las Gacetas Oficiales correspondientes al Presupuesto Nacional Estimado 2017, presentado por el Presidente de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia, tomados de filtraciones que aparecen en Internet y de declaraciones públicas recogidas por la prensa nacional del reciente Presupuesto Nacional Estimado 2018, presentado por el Presidente de la República en la Asamblea Nacional Constituyente.

La Segunda Parte se apoya en las únicas Cifras Públicas que aparecen en la página web del SENIAT (Cierre Fiscal 2017) y que contrastan con las desactualizadas páginas web del Banco Central de Venezuela, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina Nacional de Presupuesto, las cuales están obligadas (y no lo hacen) a informar, con suficiente detalle, como se administran las Cuentas de la República que son PROPIEDAD de todos los venezolanos. Con esta única información del SENIAT que se puede ver en el link anterior, salimos de las cifras estimadas para entrar en cifras más cercanas a la realidad que permiten evaluar lo que fue el vertiginoso crecimiento mensual de los Impuestos Directos e Indirectos que tributaron principalmente las familias trabajadoras del país durante todo el año 2017 y el rol real que juega el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el ejemplo de recaudación tributaria más alto del Presupuesto Nacional, pero al mismo tiempo el que más afecta, diariamente, a las familias que viven únicamente de su salario y que invitamos a conocer sus "virtudes" empezando por pinchar el link azul precedente.

Y una Tercera Parte referida a una nota de prensa sobre la Recaudación Record del SENIAT de más de 6 billones y medio correspondiente al mes de Enero-2018 y que permite aproximarnos desde lejos a lo que puede ser el presupuesto más alto de toda la historia presupuestaria del país.

PRIMERA PARTE

Tabla 1

Como se puede ver en la Tabla 1, los Ingresos Corrientes No Petroleros representan un monto de 7.028.681.287.151, es decir, el 82,9% del Total del Presupuesto Nacional Estimado de la República (PNERBV-2017) igual a 8.479.300.860.837 de bolívares (casi 8 billones y medio) y donde se encuentran contenidos los Ingresos Tributarios (Impuestos Directos e Indirectos) y Aduaneros que les corresponde recaudar al Seniat.

En el siguiente Tabla 2 se pueden ver en más detalle y marcados con asterisco (*) los conceptos de los Ingresos Tributarios y Aduaneros estimados para el año 2017 que son competencia del SENIAT, los cuales representan casi la totalidad del 82,9% de los Ingresos Corrientes No Petroleros y donde resalta el IVA con el monto más elevado :

Tabla 2

Visto lo anterior, llamamos a precisar que solamente el IVA, que es el ejemplo que resaltamos en este trabajo, se estimó en un monto para el año 2017, por parte del Ministerio de Finanzas en Octubre del 2016, de 3.719.100.000.000 de bolívares, es decir, lo correspondiente al 43,86% del monto total de todo el PNERBV- 2017: un PORCENTAJE EXORBITANTE con relación al 3,3% (ver Tabla 1) que se le asignó al Ingreso Petrolero y sumamente preocupante si tomamos en cuenta que Chávez en el último Presupuesto Nacional Estimado-2013, que presentó ante la Asamblea Nacional en octubre 2012, dejó este porcentaje del Ingreso Petrolero en casi 21% (ver Tabla 3). En contraste con el ejercicio presidencial de Maduro la reducción es impresionante : en el 2014 lo baja a 20,73% , lo baja otra vez en el 2015 a 16,7% , lo vuelve a bajar en el 2016 a 14% y lo remata en el 2017 quitándole 10,7 puntos porcentuales con relación al 2016, es decir, para disminuirlo en 3,3% .

Tabla 3

Más adelante nos vamos a percatar (en cifras) también de algo que no es suficientemente evaluado por la izquierda venezolana ni por la izquierda internacional, mucho menos por la derecha sobre este tema presupuestario construido en toda la línea de la Lógica del Capital y que expresó, el año pasado, indicadores mucho más alarmantes en cuanto a la formulación del Presupuesto Público Nacional, Presupuesto vinculado rigurosamente al Plan Operativo Anual de la Nación de acuerdo a la ley y que constituye un elemento principalísimo para medir la calidad, capacidad y orientación política de cualquier gobierno, pero además para verificar: para quién se gobierna.

Y valga lo anterior para adelantarnos a una primera conclusión sobre lo que se oculta detrás de la Inversión Social, para ello vamos a citar una nota de prensa que sirve de información sobre los pocos datos que existen del actual y nuevo PNERBV 2018 y que es parte también del sentido divulgativo de este trabajo:

En el portal digital de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, con fecha 30-11-2017, aparece la siguiente nota de prensa[ii] que pasamos a citar no totalmente y donde resaltamos en negritas datos que deben ser parte de un debate público que debemos asumir como ejercicio de contraloría ciudadana:

Presupuesto Nacional 2018 destinará 72,5% a la inversión social

30/11/2017 Vicepresidencia de la República

Con la cifra exacta de 36 billones 102 mil 59 millones de bolívares, fue presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el Presupuesto Nacional para el ejercicio económico 2018, que destinará el 72,5 por ciento de su totalidad a la inversión social y productiva para el reforzamiento de las Misiones y Grandes Misiones, un mayor impulso de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y el desarrollo de las regiones.

Las estimaciones presupuestarias fueron expuestas por el vicepresidente Ejecutivo Tareck El Aissami; quien además acotó que la mayor parte del presupuesto, provino de rentas internas, ingresos corrientes y la recaudación de ingresos extraordinarios.

Asimismo, subrayó que la compañía estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) contribuirá al componente monetario la cantidad de 3 billones 708 mil 124 millones de bolívares.

De acuerdo a lo que asoma este extracto de la nota citada:

El total de ingresos del PNERBV-2018 arriba a un monto total de 36.102.059.000.000 de bolívares, una cifra que duplica más de 4,25 veces!!! el PNERBV-2017 y cuyo monto fue estimado en 8.479.300.860.887 bolívares.

Las declaraciones del Vicepresidente de la República arrojan un dato importante sobre el monto del componente del Ingreso Petrolero para este año 2018 estimado en 3.708.124.000.000 de bolívares, lo que significa una asignación porcentual de 10,27% del total del PNERBV-2018: un incremento aún por debajo de las asignaciones que se les dio a los Ingresos Petroleros durante todos los años previos al año 2017 y que solo supera el porcentaje del 3,3% del año pasado (ver Tabla 3).

El Vicepresidente dice: "que la mayor parte del presupuesto, provino de rentas internas, ingresos corrientes y la recaudación de ingresos extraordinarios"… y es verdad, pero se oculta que ese 72,5% que va a la inversión social lo aportan el 97% de las familias trabajadoras que viven únicamente de su trabajo formal o informal y que no pueden escapar a los perversos Impuestos Indirectos que obligatoriamente tienen que ser tributados por el Consumidor Final; nos referimos como ejemplos, principalmente, al IVA (12%), Cigarrillos (70%) y Licores que varían desde el 15% para la cerveza y porcentajes de 35% y hasta 50% para otras bebidas espirituosas.

SEGUNDA PARTE

Centrándonos en el tema del IVA que nos ocupa y ya no refiriéndonos a montos estimados , en este otro cuadro que sigue se puede precisar la Recaudación Total de Ingresos al Cierre del Año 2017 publicado en la página web del Seniat[iii]. Ahí se puede ver como el Pueblo rompe record en aportes tributarios que superan los 20 billones y medio de bolívares y donde sobresalta el IVA *Interno como el impuesto de más alta recaudación: más de 10 billones y medio de bolívares que tributan todas las familias del país, principalmente, el 97% de las familias que hoy sobreviven con Salarios, Bonificaciones, Pensiones y Jubilaciones insuficientes para intentar cubrir lo que puedan de sus necesidades básicas.

Tabla 4

Con mas detalle y tomando en cuenta las cifras mas cercanas a la realidad, que están en la Tabla 4 anterior y que publicó el SENIAT al cierre del 2017, precisamos:

Llaman la atención las alejadas y nada objetivas estimaciones del Ministerio de Finanzas y de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), dos organismos institucionales principalísimos del Estado, que arrojan calculos estimados de ingresos presupuestarios anuales y de manera reiterada, enormemente, separados de la realidad con relacion a los cierres fiscales anuales:

a.- Solo la recaudación al cierre 2017 del Iva Interno* de 10.548.167.401.221 Bs. representa mas de la mitad (51,21%) de la Recaudación Total del SENIAT, pero además sobrepasó de lejos lo estimado por este concepto en el PNERBV-2017 (3.719.100.000.000 Bs., ver Tabla 2) en una cifra de 6.829.067.401.221 Bs., es decir, ¡283,62%! casi 3 veces por encima de lo estimado. Pero lo más sorprendente es que esta sola recaudación del IVA Interno* sobrepasa también el Monto Total de todos los Ingreso Estimados del Presupuesto para el año 2017 calculados en 8.479.300.860.837 Bs., superando esta cifra estimada en mas de 2 billones de bolivares, exactamente, en 2.068.866.540.384 Bs.

b.- Pero con relación a los Ingresos Corrientes No Petroleros estimados en 82,9 % del total del PNERBV-2017 y la parte mas considerable que le corresponde al SENIAT en Recaudación Tributaria y Aduanera en Efectivo que alcanza el 82,3 %, es decir, casi la totalidad de todos los Ingresos Corrientes No Petroleros, el abismo entre lo Estimado y lo Ejecutado se pierde de vista: el Cierre del Seniat para este 2017 termina con una histórica cifra record de más de 20 billones y medio de bolivares como se puede ver en la Tabla 4 anterior y donde el peso mayor de recaudación descansa en los Impuestos Directos (ISLR No Petrolero) e Indirectos (IVA, Cigarrillos, Licores e Impuesto a las Grandes Transaciones Financieras - IGTF).

Otro acercamiento a la realidad presupuestaria en Venezuela es que los PNERBV se construyen con una exagera subestimación en los ingresos. Los gastos son superiores a los ingresos estimados y conlleva a un presupuesto deficitario que se cubre con los llamados "Creditos Adicionales", los cuales deben ser aprobados por la Asamblea Nacional de acuerdo a la ley, pero debido a que se encuentra en desacato: las aprobaciones de estos Creditos Adicionales los hace el Tribunal Supremo de Justicia o la ANC. Se calcula que de Enero a Septiembre, de acuerdo a cifras no oficiales y debido a la opacidad en la rendición de cuentas, estos créditos adicionales alcanzaron un monto de 14,9 billones de bolívares, 177,38%, más que los casi 8,5 billones Bs. contemplados en el Presupuesto Estimado Total del año 2017, para un total que sumado alacanza Bs 23, 4 billones[iv], sin incluir el último trimestre del año donde, tradicionalmente, se produce el mayor gasto. Si tomamos estas cifras, mas una proyección de los creditos adicionales del último trimestre del 2017 y el crecimiento de la recaudación tributaria y aduanera, el Presupuesto Ejecutado al cierre del año 2017 podría estar superando los 40 billones de bolivares: lo que significaría casi 5 veces el PNERBV 2017 calculado en casi 8,5 billones de bolívares.

Volviendo al ejemplo: el IVA interno contiene la nefasta virtud de colocar una Tasa Impositiva (12%) a una parte importantísima de los productos y servicios de la Canasta Básica Familiar[v]. Y si los datos de recaudación de este perverso tributo no estuvieran mediados por la exagerada evasión y fraude fiscal existente, servirían como un medidor cercano a la desconocida inflación mensual que el Banco Central de Venezuela, de acuerdo a la ley, debería publicar de manera permanente.

Y hablamos de "nefasta virtud" porque el actual Ingreso Mínimo Mensual (salario + bonificación) de Bs. 797.510, que no logra cubrir la Canasta Alimentaria, tampoco escapará en este año 2018 a esa tasa impositiva del 12% que se convierte en una carga tributaria demoledora para cada Ingreso Mínimo Mensual, sin incluir impuestos por cigarrillos y licores. Pero la realidad es más dura que el sometimiento impositivo o carga tributaria al que está expuesto el Ingreso Mínimo Integral actual, porque los montos en bolívares por horas extras u otra jornada de trabajo, salarios integrales mediatos correspondientes a vacaciones, utilidades o remuneraciones de fin año, cualquier otro aumento salarial, en cesta ticket, jubilaciones, pensiones o bonificaciones a través del carnet de la patria, así como las remesas en dólares o euros convertidos en bolívares y provenientes de familiares en el exterior, al igual que los ingresos de quienes están en el ámbito del llamado trabajo informal, también pasan por esa guillotina impositiva de los Impuesto Indirectos: donde el IVA se lleva los records anuales de los montos en bolívares que van a la estructura de Ingresos de los Presupuestos Nacionales, que diariamente llenan las arcas de la Tesorería Nacional y que son dirigidas a cubrir la parte más importante del Gasto Público Nacional, sin incluir el resto de los otros Impuestos Indirectos que hemos mencionado.

La recaudación del IVA de Febrero a Diciembre no dejó de incrementarse en el 2017 con relación a cada mes anterior, igual sucedió con la inflación. Y ambos comportamientos batieron record tal como lo demuestra el cierre del Seniat con relación a este tributo del que no escapa ninguna familia en Venezuela.

En la siguiente Tabla 5 y el Gráfico 1 se puede apreciar como la Recaudación del IVA no deja de crecer de mes a mes durante todo el año 2017, pero inexplicablemente: el peso de los 6 aumentos salariales y los niveles de inflación que el BCV no publica y que tampoco dejaron de crecer mes a mes, no concuerdan con los montos de incremento con relación al mes anterior, es decir, los porcentajes de recaudación con respecto al mes anterior no mantienen una tendencia al alza, prevalecen más bien bajas en los meses de marzo, abril, mayo y agosto con picos exagerados a la baja en los meses de julio y octubre, para luego desprenderse con alzas desmesuradas y más cercanas a la realidad durante los meses de septiembre, noviembre y diciembre, tal como se puede ver en el Grafico 2 y que le correspondería explicar al superintendente del SENIAT:

Tabla 5

Grafico 1

Grafico 2

Un problema existente con este Impuesto Indirecto es que la recaudación del IVA no abarca totalmente el circuito comercial final ni de las empresas de servicios donde también nos imponen esa carga impositiva y que, de superarse este problema junto otro mal que no logra corregir el SENIAT y que coloca a Venezuela entre los países con más evasión y elusión fiscal del continente, podría duplicar y más la recaudación no solo del IVA sino del resto de los impuestos directos e indirectos. Debido a lo anterior, las cifras mensuales de recaudación existentes pueden llevar a interpretaciones dudosas. Por otra parte, los saltos desiguales en la recaudación, entre mes y mes, son indicativos de una fluctuación en los montos que no concuerdan con el crecimiento exagerado e ininterrumpido de los precios de los productos y servicios (inflación), aumentos de precios que se producen cada vez en más cortos plazos, que se traducen en una mayor carga tributaria y que hacen ya insoportable este desigual sistema impositivo. Y esto último hay que decirlo porque se trata de un sistema tributario exageradamente desigual donde "los que menos tienen más aportan". En otras palabras no hay proporcionalidad de acuerdo al universo poblacional: el 97% de las familias de Venezuela son los que más aportan vía SENIAT al Presupuesto Nacional, con relación al 3% de las familias privilegiadas en el país… y que además son los que tienen acceso a los dólares preferenciales de la renta petrolera, dólares que son propiedad de todo el pueblo venezolano, pero sin posibilidad de acceder a ellos.

El IVA, junto al impuesto a cigarrillos y licores, en medio de una situación de crisis económica con Espiral Inflacionaria, se convierte en una guillotina que degüella el Salario y todos los componentes no salariales del ingreso mensual de las familias trabajadoras del país.

TERCERA PARTE

Como corolario de este trabajo vamos a apoyarnos en una noticia del ente recaudador de fecha 1° de febrero de 2018 titulada: Más de 6 billones 500 millardos de bolívares recaudó el SENIAT para iniciar el año 2018[vi].

En un país normal, la recaudación de Enero siempre es más baja a la del mes de Diciembre del año anterior y en nuestro caso fue de Bs. 5.359.872.717.945 para el mes de Diciembre-2017 (ver tabla 5), es decir, en cifras exactas de acuerdo a la nota de prensa del SENIAT la recaudación de Enero-2018 fue de Bs. 6.893.000.000.000, esto significa que hubo una recaudación que superó el mes de Diciembre pasado en más de un billón y medio: Bs. 1.533.127.282.055. Pero este dato de recaudación de Enero-2018 no puede pasar desapercibido, porque permite acercarnos de lejos para ver el comportamiento de los Ingresos No Petroleros que les corresponden recaudar al SENIAT con relación al Total de Ingresos del PNRBV-2018 y poder verificar lo distante que están de las estimaciones calculadas por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y del Ministerio de Economía y Finanzas:

De mantenerse la Recaudación SENIAT de Enero-2018 de Bs. 6.893.000.000.000 durante los 11 meses siguientes, algo imposible de suceder porque la tendencia es al alza, pero que tomaremos como ejemplo tomando la cifra de Enero x 12 meses, estaríamos arribando al Cierre Fiscal 2018 a una cifra exageradamente subestimada de ¡Bs. 82.716.000.000.000!!!, la cual superaría en ¡Bs.46.613.941.000.000!!! el total del PNERBV-2018 calculado en Bs. 36.102.059.000.000[vii], es decir, solo con 12 meses de recaudación fija al monto de Enero 2018, recaudado por el SENIAT, estaríamos más que duplicando el monto total PNERBV-2018.

Con esta misma cifra exageradamente subestimada de ¡Bs. 82.716.000.000.000!!!, se estaría cuadruplicando la recaudación total del SENIAT al cierre del 2017 y que arribó a Bs. 20.599.134.451.105 (ver Tabla 4).

Volviendo al ejemplo del IVA, si tomamos el 51,21% del total recaudado por IVA Interno (Bs. 10.548.167.401.221) con relación al total recaudado por el SENIAT al cierre del 2017 y que representa en bolívares más de la mitad de la Recaudación Total del SENIAT (ver nota al final de la Tabla 5) y se lo aplicamos a la misma cifra exageradamente subestimada de ¡Bs. 82.716.000.000.000!!! que hemos asumido como ejemplo del cierre anual de recaudación de este año 2018 por el Seniat, estaríamos arribando a una cifra únicamente del IVA Interno y para el cierre del 2018 de Bs. 42.358.863.600.000 como mínimo exagerado que serán extraídos, mayoritariamente, del bolsillo de las familias trabajadoras del país. Para que tengamos sentido del desquicio económico que vivimos y cómo afecta a la economía familiar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), veamos el siguiente ejercicio:

Supongamos que en Venezuela tenemos una población de 32 millones de habitantes[viii], divididas en 8 millones de familias conformadas por cuatro (4) miembros cada una. Luego dividamos el dato subestimado de Recaudación del IVA al cierre del Año 2018, que nos arrojó el cálculo del párrafo anterior, de Bs. 42.358.863.600.000 entre los 8 millones de familias y eso sería igual 5.294.858 de bolívares anuales por familia, es decir, 441.238 bolívares mensuales o 14.708 bolívares diarios. Pues sepa, este es un ejercicio bien disminuido con respecto a la realidad: por cada compra de un producto pechado con IVA a un valor o precio de Bs.150.000, usted está aportando al fisco de manera directa un 12% que corresponde a Bs.18.000, monto superior a los 14.708 bolívares diarios del cálculo anterior y en medio de una realidad inflacionaria, casi indetenible y que dejarán estas cifras excesivamente cortas en menos de 6 meses si no se toman medidas de emergencia que frenen la debacle económica que estamos viviendo.

Hasta este momento, no se conoce oficialmente como terminó el cierre fiscal del Presupuesto Ejecutado del Año 2017. En este trabajo hemos estimado que podría estar superando los 40 billones de bolívares: lo que significaría casi 5 veces el Presupuesto Estimado 2017 y calculado en casi 8,5 billones de bolívares. Si nos fijamos en el Gráfico 1 que mide los incrementos mensuales que tuvo únicamente el IVA Interno el año pasado, no es descartable que este comportamiento en los Meses del Año 2018 se repita e incluso supere de largo los incrementos mensuales del Año 2017, lo cual pudiera significar que este Presupuesto 2018 termine, como Presupuesto Ejecutado al cierre fiscal, por encima de los 100 billones de bolívares, una cifra inimaginable que coloca en obsolescencia la truncada aplicación del nuevo Cono Monetario para poner a la orden del día una nueva la Reconversión Monetaria como la implementada en el Año 2008 y que ha sido pulverizada por los niveles de inflación.

Nota Final

El gobierno de Maduro hasta ahora viene disponiendo de los cada vez más disminuidos dólares de la renta petrolera y de las cada vez más decenas de billones de bolívares, principalmente electrónicos, que el pueblo transfiere a un Régimen Tributario injusto e intolerable que seguirá rompiendo records de recaudación. Los tributos, principalmente los Impuestos Indirectos como el IVA, Cigarrillos y Licores subirán la recaudación hasta las nubes como lo demuestra la desmesurada cifra de recaudación de los últimos años y que son producto de una espiral inflacionaria nunca antes vista en nuestro país y que obligará al gobierno a elevar los ingresos mensuales superdevaluados que ahora y debido a la desaparición del dólar oficial (DIPRO) igual a Bs.10, tienen como referencia las subastas del DICOM que alcanzó, como resultado inaugural, la cifra de Bs. 24.996 por Dólar, es decir, muy lejos del dólar paralelo que rige para la fijación de los aumentos de precios en el país, pero que se convirtió, igual que la inflación, en la devaluación más grande y jamás vista en el país. Una devaluación que dinamitó el Precio del Trabajo conformado por ingresos mensuales bonificados que suben por las escaleras y sin posibilidades de alcanzar una inflación en precios de mercancías, productos y servicios que suben por el ascensor.

Lo sorprendente e inaguantable es la desidia que cunde en las cúpulas del gobierno y la oposición, una especie de obcecada enajenación con relación a la vida real de la población y el deterioro alarmante del país. Esta trágica realidad no es centro del debate en el dialogo de cúpulas. Lo sustantivo y que requiere un Plan de Vida que incluya Medidas de Emergencia, sigue siendo ignorado, desechado y sin posibilidades de ser debatido públicamente para ser implementado de cara al país y junto al pueblo como principal protagonista. Por supuesto, la mayor responsabilidad recae en el gobierno que es incapaz de centrar su gestión en el Trabajo y en el Pueblo Trabajador: dos componentes generadores de valor real que nos dan perdurabilidad, blindaje y soberanía como República.

Medidas de Emergencia existen para ejecutarse de manera inmediata y nada tienen que ver con medidas aisladas, improvisadas y epilépticas que fracasan permanentemente. Pero: ¿por qué no se toman? Y la otra: ¿quién decide las medidas de emergencia?

Lo que sí es verdad, es que las familias trabajadoras si toman Medidas de Emergencia y buscan alternativas para sobrevivir ante esta debacle económica y social, muchas emigran al trabajo informal o lo combinan porque el trabajo formal, con ingresos mensuales más que devaluados, no alcanza para vivir. También planifican emigrar a las zonas rurales de donde provienen y les queda familia porque saben lo que significa sembrar un pedazo de tierra o emigran a otros países, porque conocen el valor de un dólar u otra divisa ganada en el exterior y la importancia vital de enviarlo como sea a su familia, lo que constituye un alivio inmenso que les da la tranquilidad al contribuir a mejorar el presupuesto familiar.

Intuitivamente las crisis, que de manera recurrente ha padecido el pueblo trabajador, nos hacen aprender que sin un modesto presupuesto familiar no hay plan de vida que valga. Anteriormente, el plan de vida se cocinaba en los centros de trabajo con dirigentes, trabajadorxs, campesinxs y organizaciones con reflejos de clase que hacían huelgas hasta de carácter nacional para mejorar o evitar que mermara el presupuesto familiar. Pero cuando la crisis es generalizada, aguda y se instala con fuerza en empresas públicas y privadas se impone el desorden y el sálvese quien pueda. Las luchas parciales y aisladas ante la agudización y el caos que infecta las relaciones humanas se hacen insuficientes, la pérdida de credibilidad se generaliza ante el desprestigio y la inoperatividad de las instituciones, se caen las caretas de los actores políticos mediáticos, se instalan las condiciones que hacen emerger una nueva disposición de cambio, se acelera la crisis en las alturas del poder entre quienes administran para provecho particular los recursos insuficientes del estado y, ante la combinación de estos hechos que se interrelacionan, se abre paso la necesidad de una nueva gobernabilidad y que solo podrá arribar y mantenerse como nuevo gobierno transicional si la primeras medidas de emergencia, dirigidas a estabilizar el país, son capaces principalmente de estabilizar el presupuesto familiar del conjunto de la población y garantizar sin miramientos una nueva institucionalidad de emergencia, bajo control verdaderamente público y al servicio del Pueblo Trabajador, de tal manera que audite, transparente y ordene las Cuentas Internas y Externas de la República para saber con qué contamos para estabilizar económica y socialmente la nación.

Insistimos, Medidas de Emergencia existen y deben corresponderse a la emergencia inaguantable que vive el 97% de la población conformada por las familias trabajadoras del país. En este trabajo queda en evidencia que tenemos un Sistema Tributario indigno, que no se justifica en las actuales condiciones de existencia que vive la población y que hace más abusiva la recaudación impositiva a la que estamos sometidos. Lo que se extrae del presupuesto familiar son cantidades exorbitantes que no dejarán de incrementarse en medio de una situación hiperinflacionaria donde lo que debería privar es aminorar las cargas y ajustar los ingresos mensuales de las familias en correspondencia con los niveles de inflación que tampoco dejarán de crecer. Aquí hay una inmensísima franja de familias trabajadoras que no gozan del derecho constitucional de tener un Salario que tenga como referencia el Costo de la Canasta Básica Familiar, es decir, no pueden cubrir sus necesidades básicas y hoy están pagando sumas insoportables en impuesto indirectos. Esto es una situación exorbitantemente grave que al gobierno ni le pasa por la cabeza corregir: ¡se regodean diciendo que están rompiendo records de recaudación cada mes! Súmele lo que se deja de recaudar por evasión y elusión fiscal y las cifras fueran impublicables por lo grosero que significa está maquinita impositiva que degüella los ingresos bonificados mensuales, cada vez más miserables, que cobran los trabajadores.

Y en lo referente al Sistema Presupuestario, la decadencia e irresponsabilidad se pierde vista. Ojo, no estamos hablando de dólares ni de "petros" a los que no tenemos acceso… sino de bolívares: los aportes recabados en dólares por la venta del petróleo que es de todos los venezolanos y que entran como bolívares al PNRBV son groseramente mínimos en los últimos 4 años y en esto también viene rompiendo records toda una institucionalidad alrededor de Maduro que se caracteriza por el ocultamiento y la opacidad con que maneja las Cuentas de la Republica, que son las cuentas del dinero en bolívares, divisas (dólares) y ahora "petros" que son propiedad de todos los venezolanos.

Nada se debate seriamente con el Pueblo sobre las decisiones que se toman. El Soberano, el Poder Originario es un adorno utilizado como propaganda oficial, mientras abiertamente y de manera violatoria se ha desmontado, a la vista de todos, toda la institucionalidad que nos dimos de manera soberana cuando sancionamos en un Proceso Refrendario de Ejercicios Decisorios la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Queda pendiente, el compromiso de Marea Socialista de presentar un nuevo trabajo que sistematizará las propuestas de Medidas de Emergencia que de manera recurrente hemos asomado en los distintos editoriales que hemos publicado.

____________________________________

