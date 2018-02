(VIDEO) Presidente de la Asamblea Nacional: "Este parlamento cumplirá con su mandato constitucional"

Presidente de la Asamblea Nacional @OmarBarbozaDip se pronuncia ante las declaraciones de Diosdado Cabello, en las cuales anunció que propondrá a la ANC adelantar las elecciones parlamentarias, #EnVIVO por: https://t.co/Y8MFuIDS9E pic.twitter.com/uQLF5vD0SU — VIVOplayNews (@vivoplaynews) 20 de febrero de 2018

20-02-18.-El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, expresó la mañana de este martes 20 de febrero que el parlamento que preside "cumplirá con su mandato constitucional" hasta cuando corresponda según el período.Estas declaraciones las ofreció desde el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, luego de que el diputado de la ANC, Diosdado Cabello, asomara que presentará una propuesta para realizar en simultáneo las elecciones presidenciales y las legislativas.Ante una posible disolución de la AN, Barboza enfatizó que "esa posibilidad no existe, por esa vía no existe, este parlamento cumplirá con su mandato constitucional hasta donde dice la propia Constitucional Nacional y lo que fue la voluntad popular"."Esta es una Asamblea Nacional cercada económicamente, con diputados que no cobran desde hace mucho tiempo, con diputados que a pesar de eso, del cerco económico, militar, de cualquier tipo, van a seguir dando la cara por cumplir con el compromiso que tienen con sus electores", sostuvo Barboza."Tengan confianza que esta lucha va a continuar hasta que rescatemos la democracia y haya elecciones libres de verdad en Venezuela"