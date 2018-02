(VIDEO) Diosdado Cabello propone elecciones conjuntas: presidenciales y legislativas

Caracas, febrero 20 - El constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó en el programa Dando y Dando, que Tania Díaz y Aristóbulo Istúriz realizan desde la emisora RNV, que propondrá en los próximos días ante la Asamblea Nacional Constituyente adelantar las elecciones parlamentarias (de diputados), y que se hagan el mismo día que las presidenciales: el 22 de abril de 2018.



Explicó que “no hay poder legislativo. Causa pena y vergüenza; nosotros tenemos una enorme falla, porque tenemos el Poder Ejecutivo Nacional trabajando todos los días; el Poder Judicial haciendo todo su trabajo; el Electoral, el Poder Moral, ¡pero no hay Poder Legislativo!”, explicó.



“Yo voy a llevar una propuesta ante la Asamblea Nacional (Constituyente) en los próximos días ―estoy terminándola― de que, en vez de hacer elecciones presidenciales solas, seamos capaces de hacer elecciones de la Asamblea Nacional de una vez. Yo quiero que sea por el bien del país”, expresó.



“Necesitamos tomar decisiones; si no existiera la Asamblea Nacional Constituyente, el país estaría totalmente paralizado. Requerimos una Asamblea Nacional y yo voy a hacer esa propuesta, con toda la responsabilidad del caso” para hacer ambas elecciones el mismo día.



“En cualquier parte del mundo se adelantan elecciones legislativas; son las que más se adelantan, normalmente. Además, ¡es por petición de ellos! Las elecciones presidenciales se están adelantando porque a ellos les encantan las elecciones anticipadas. Yo no veo ningún problema”.



Video fuente: Luigino Bracci Roa





