(VIDEO) Hinterlaces: El 80% de los venezolanos apuestan al diálogo y a la conciliación

18 Feb. 2018 - El director de la encuestadora Hinterlaces, Óscar Schémel, destacó que más del 80% de los venezolanos están de acuerdo en que surja el diálogo y la conciliación entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición política en el país, y consideran que esta vía puede contribuir a la resolución de los problemas, en especial en el ámbito económico.



“El diálogo es una aspiración importante para los venezolanos” y “es una gran aspiración, una gran apuesta de los venezolanos”, subrayó en entrevista ofrecida al programa José Vicente Hoy, transmitida este domingo por Televen, en la agregó que la población señala como fundamental la unión y la conciliación en favor del desarrollo nacional.



Schémel indicó que pese a los esfuerzos que se han hecho para ello, y de los 400 llamados realizados por el presidente Maduro desde el inicio de su gestión, el diálogo se ha visto torpedeado por la actuación e intromisión de factores externos, que “han decidido salir de Maduro por las malas”.



En ese sentido, rememoró que los poderes extranjeros se han dispuesto a erradicar el chavismo prácticamente desde su mismo surgimiento, por lo que han acudido a estrategias insurreccionales, a través de la caotización, las protestas, la creación de una situación económica difícil que asfixie la sociedad.



Señaló que este afán desestabilizador “viene dado también por las profundas debilidades de la oposición venezolana, que nunca terminó de convertirse en una alternativa”.



“La decisión, tanto ahora como antes, está tomada: salir de Maduro, de Chávez en aquel momento, por las malas” , por lo que “los factores externos, los factores dominantes, están apostando a la aniquilación, a la amputación, a la salida de raíz del chavismo. En su estrategia no se están planteando la cohabitación, la convivencia, la conciliación y la alternancia. Están apostando a un derrocamiento, definitivamente”, alertó el analista.



Indicó que frente a guerra no convencional emprendida contra la nación se ha hecho “mucho más claro que la confrontación no es contra factores de oposición interno, es la confrontación, finalmente, es contra Estados Unidos de Norteamérica”.



Gestión positiva



En la entrevista, el director de Hinterlaces también destacó que de acuerdo con los estudios realizadas por esta encuestadora en todo el territorio nacional, con entrevistas directas, existe una valoración positiva de la gestión del Presidente Maduro, que supera el 40%.



Señaló que esta valoración es el resultados de las victorias obtenidas por el Mandatario nacional frente las amenazas, siendo uno de los ejemplos la victoria electoral alcanzada en julio de 2017, tras 120 días de violencia política gestada por sectores opositores.



También se pondera la gestión social emprendida en pro de los sectores más vulnerables, iniciativas que le son propias, subrayó.



“Construyó una épica que se basa en las victorias que ha obtenido frente a las amenazas de sus contendores”, recalcó Schémel.



En ese sentido, señaló que también los sondeos evidencias que el 55% de la población prefieren que los problemas sean resueltos por la gestión de Maduro antes de que venga un gobierno de la oposición.



Video fuente: Sincuento TV





Esta nota ha sido leída aproximadamente 794 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)