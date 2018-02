CNE arranca este lunes lapso para constitución de grupo de electores para presidenciales

Caracas, febrero 17 - El lapso para constituir grupos de electores que se encargarán de postular candidatos para las elecciones presidenciales, a celebrarse el próximo 22 de abril, debe cumplirse este lunes 19 y martes 20 de febrero, de acuerdo con el cronograma electoral.



Para la conformación de estos grupos, los partidos deben presentar ante la Oficina Nacional de Participación Política, ubicada en Plaza Caracas, en el centro de la capital, la solicitud de denominación y siglas de la organización. El horario para ello será desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, y desde la 1:30 hasta las 4:00 de la tarde.



De acuerdo con el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, especifica en su artículo 179 que la solicitud debe contener un nombre y una sigla principal, y dos alternativas adicionales; fotocopia de las cédulas de identidad de cada uno de las promotoras o promotores (que no debe ser menor a cinco personas); la denominación no podrá exceder de ocho dígitos o caracteres; y las siglas no ser menor de seis dígitos o caracteres.



Asimismo, la normativa recuerda en su apartado 180 que una vez sea aprobada la denominación, "las promotoras o promotores del grupo de electoras y electores procederán a recolectar el número de manifestaciones de voluntad requeridas en el presente Reglamento, de conformidad con el procedimiento que a tal efecto establezca el Consejo Nacional Electoral a fin de solicitar la constitución del grupo de electoras y electores".



El calendario de las presidenciales indica que esas manifestaciones de voluntades deben ser consignar, entre el 20 y 24 de febrero, ante la Oficina Nacional de Participación Política (distribuidas en por lo menos 18 estados y en un número no menor al 5% del Registro Electoral en cada entidad federal).



La rectora principal de Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D'Amelio, indicó este sábado en su cuenta en Twitter que "la validación de dichas manifestaciones de voluntad se efectuará entre el 20 y 25 de febrero en las oficinas regionales electorales de las entidades seleccionadas, mientras que la asignación de sus colores y emisión de la constancia de constitución, se efectuará el 26 febrero".



El 26 de febrero —agregó D'Amelio— se publicará el listado de grupos de electoras y electores constituidas.



Por iniciativa propia



Asimismo, la rectora indicó que los interesados en postularse por iniciativa propia, deben presentar ante el CNE, entre el 17 y el 21 de febrero, las manifestaciones de voluntad que la respaldan, en una cantidad equivalente al 5% de los inscritos en el Registro Electoral.



"La validación de estas manifestaciones de voluntad en respaldo a la iniciativa propia, se hará entre el 21 y el 23 de febrero de 2018, en una cantidad no menor a 2000 validaciones distribuidas en por lo menos 12 entidades federales", recalcó.



Propaganda



Los partidos políticos también tendrán hasta el martes 20 de febrero para designar a los autorizados para contratar publicidad y propaganda para este evento comicial.



La autorización debe ser entregada en la Dirección de Correspondencia en la sede principal del CNE, y debe contener los datos de identificación de las autoridades de las organizaciones con fines políticos y el carácter con el cual actúan.



Debe contener también los datos de identificación de las personas naturales y jurídicas autorizadas para contratar la propaganda electoral, nombres, apellidos, cédula de identidad o Registro de Información Fiscal (RIF), dirección de domicilio para los efectos de cualquier notificación.



