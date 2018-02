Siete personas se encuentran desaparecidas en el parque nacional Warairarepano

Credito: Archivo

15-02-18.-Un grupo de siete personas que se estaban atravesando el parque Warairarepano desde Guatire hacia la Guaira se encuentran desaparecidas desde Carnaval.



Los jóvenes fueron identificados como Yessica Arellano, Jennifer Arellano, Nancy Vera, Ányelo Montilla, Juan Tasco y Migdalia Umbría, indicó el grupo Rescate Caracas.



Los familiares de las personas desaparecidas aseguran que no tienen información de las mismas desde el pasado martes. Sin embargo uno de los miembros de la organización rescatista destacó que “Yessica le dijo a su mamá que se confundieron y les faltó cruzar una montaña, venían de Guarenas y Guatire. Los que se encuentran con ella no responden”.



Cabe destacar que Guillermo Colmenares, uno de los integrantes del grupo de rescate, explicó que “esa zona es muy complicada de transitar para quien no la conoce”.



En este sentido, la organización de rescate solicitó la colaboración de cualquier ciudadano que tuviese información sobre las personas perdidas en el Ávila, ya que los familiares de los mismos se encuentran preocupados.